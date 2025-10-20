Meteo, le temperature minime di oggi 20 Ottobre: +4°C a Norcia

Si profila un netto cambiamento delle condizioni meteo su Europa e Italia, con il ritorno delle correnti atlantiche dopo un lungo periodo dominato dall’anticiclone. Nel corso di oggi una perturbazione raggiungerà il Nord, ponendo fine alla fase di stabilità e siccità che ha favorito livelli elevati di inquinamento in Pianura Padana. Tra martedì e mercoledì il maltempo si estenderà verso il Centro-Sud, con piogge e rovesci sparsi su molte regioni. Il passaggio frontale sarà accompagnato da un temporaneo calo delle temperature massime, più evidente al Centro-Nord, con valori più in linea con la stagione.

Nella seconda parte della settimana il quadro tornerà a mutare: l’ingresso di correnti più miti da ovest favorirà un nuovo rialzo termico, soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature potranno portarsi oltre la media del periodo e il tempo risulterà più stabile.

Le temperature minime di oggi, lunedì 20 ottobre 2025:

+4°C a Norcia

a Norcia +5°C a Avezzano, L’Aquila

a Avezzano, L’Aquila +6°C a Rieti

a Rieti +7°C a Avellino, Perugia, Potenza

a Avellino, Perugia, Potenza +8°C a Benevento, Campobasso, Firenze, Udine, Viterbo

a Benevento, Campobasso, Firenze, Udine, Viterbo +9°C a Cervia, Frosinone, Grosseto, Lecce, Rimini, Siena, Treviso

a Cervia, Frosinone, Grosseto, Lecce, Rimini, Siena, Treviso +10°C a Alghero, Bari, Cuneo, Pesaro, Venezia

a Alghero, Bari, Cuneo, Pesaro, Venezia +11°C a Altamura, Bergamo, Bologna, Bolzano, Foggia, Latina, Milano, Mondovì, Napoli, Novara, Olbia, Pescara, Pisa, Roma, Trieste, Verona

a Altamura, Bergamo, Bologna, Bolzano, Foggia, Latina, Milano, Mondovì, Napoli, Novara, Olbia, Pescara, Pisa, Roma, Trieste, Verona +12°C a Brescia, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Vasto

a Brescia, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Vasto +13°C a Ancona, Chieti, Pantelleria, Termoli, Trapani

a Ancona, Chieti, Pantelleria, Termoli, Trapani +14°C a Santa Maria di Leuca

a Santa Maria di Leuca +15°C a Crotone, Genova, Palermo

a Crotone, Genova, Palermo +16°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +17°C a Catania, Gela, Messina

a Catania, Gela, Messina +19°C a Lampedusa

