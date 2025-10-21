Meteo, le temperature minime di oggi 21 Ottobre: +7°C a Cuneo

Il ritorno delle correnti atlantiche mette termine al prolungato periodo di stabilità anticiclonica che ha dominato l’inizio di ottobre, favorendo assenza di piogge e un marcato peggioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana. Una nuova perturbazione, in arrivo da ovest, segna un netto cambio di scenario su parte dell’Europa e sull’Italia. A partire da oggi, martedì 21 ottobre, il maltempo tenderà a spostarsi verso le regioni del Centro-Sud, dove potrà insistere anche nella giornata di mercoledì con piogge e rovesci più frequenti sui versanti tirrenici e lungo l’Appennino.

Il transito del fronte sarà accompagnato da un temporaneo calo delle temperature massime, più evidente al Centro-Nord, con valori che rientreranno su livelli più consoni al periodo. In sintesi, un break autunnale che interrompe la fase mite e stabile e riporta condizioni più dinamiche.

Le temperature minime di oggi, martedì 21 ottobre 2025:

+7°C a Cuneo

a Cuneo +8°C a Norcia

a Norcia +9°C a Biella, L’Aquila, Mondovì

a Biella, L’Aquila, Mondovì +10°C a Benevento, Campobasso, Piacenza, Torino

a Benevento, Campobasso, Piacenza, Torino +11°C a Asti, Bergamo, Bolzano, Frosinone, Milano, Novara, Potenza, Trento

a Asti, Bergamo, Bolzano, Frosinone, Milano, Novara, Potenza, Trento +12°C a Albenga, Avellino, Lecce, Parma, Pescara, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verbania, Verona, Vicenza

a Albenga, Avellino, Lecce, Parma, Pescara, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verbania, Verona, Vicenza +13°C a Bari, Bologna, Brescia, Genova, Perugia, Vasto

a Bari, Bologna, Brescia, Genova, Perugia, Vasto +14°C a Brindisi, Cervia, Chieti, Foggia, Lamezia Terme, Napoli, Siena, Viterbo

a Brindisi, Cervia, Chieti, Foggia, Lamezia Terme, Napoli, Siena, Viterbo +15°C a Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Olbia, Rimini, Roma, Termoli, Trieste

a Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Olbia, Rimini, Roma, Termoli, Trieste +16°C a Ancona, Crotone, Gela, Grosseto, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria

a Ancona, Crotone, Gela, Grosseto, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria +17°C a Alghero

a Alghero +18°C a Messina, S. Maria di Leuca, Trapani

a Messina, S. Maria di Leuca, Trapani +20°C a Palermo, Pantelleria

a Palermo, Pantelleria +22°C a Lampedusa

