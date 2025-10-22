Meteo, le temperature minime di oggi 22 Ottobre: +6°C a L’Aquila

Una nuova fase di instabilità interesserà il Paese con il passaggio ravvicinato di sistemi perturbati atlantici. Nelle prossime ore persisteranno gli effetti dell’attuale perturbazione, con piogge e rovesci soprattutto sul versante tirrenico del Centro-Sud. Alle sue spalle, da domani giungerà un nuovo fronte che causerà un ulteriore peggioramento al Nord e su parte del Centro, con precipitazioni localmente intense. I mari di ponente saranno molto mossi/agitati per venti occidentali in rinforzo. Le ultime proiezioni indicano per venerdì un miglioramento temporaneo e diffuso del tempo.

La tendenza per il fine settimana resta incerta: possibile l’arrivo di un’ulteriore perturbazione tra la fine di sabato e la giornata di domenica, con nuovo aumento di piogge e venti su diverse regioni.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025:

+6°C a Cuneo, L’Aquila

a Cuneo, L’Aquila +8°C a Rieti

a Rieti +9°C a Asti, Norcia

a Asti, Norcia +10°C a Alessandria, Campobasso, Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Pesaro, Verona

a Alessandria, Campobasso, Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Pesaro, Verona +11°C a Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Torino, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Torino, Viterbo +12°C a Benevento, Biella, Potenza, Rimini, Treviso, Verbania

a Benevento, Biella, Potenza, Rimini, Treviso, Verbania +13°C a Avellino, Cervia, Grosseto, Latina, Pescara, Roma, Udine, Vasto, Venezia

a Avellino, Cervia, Grosseto, Latina, Pescara, Roma, Udine, Vasto, Venezia +14°C a Bari, Chieti, Foggia, Siena

a Bari, Chieti, Foggia, Siena +15°C a Ancona, Firenze, Termoli, Trieste

a Ancona, Firenze, Termoli, Trieste +16°C a Genova, Lecce, Napoli

a Genova, Lecce, Napoli +17°C a Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Pisa

a Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Pisa +18°C a Gela, Lamezia Terme, Reggio Calabria

a Gela, Lamezia Terme, Reggio Calabria +19°C a Crotone, Messina, Olbia, S. Maria di Leuca

a Crotone, Messina, Olbia, S. Maria di Leuca +20°C a Palermo, Pantelleria, Trapani

a Palermo, Pantelleria, Trapani +22°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: