Meteo, le temperature minime di oggi 23 Ottobre: +9°C a Cuneo

La giornata di odierna sarà segnata da un netto peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la quinta del mese. Il fronte attraverserà rapidamente la Penisola, innescando maltempo intenso soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Da venerdì atteso un miglioramento diffuso con schiarite e condizioni più stabili; sabato trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e solo residua variabilità. I dati attuali indicano l’arrivo di un’ulteriore perturbazione nella giornata di domenica, con interessamento di Sardegna e regioni centrali e ritorno di nubi e piogge.

Le temperature minime di oggi, giovedì 23 ottobre 2025:

+9°C a Cuneo

a Cuneo +11°C a Asti, L’Aquila, Mondovì

a Asti, L’Aquila, Mondovì +12°C a Biella, Norcia, Novara, Torino

a Biella, Norcia, Novara, Torino +13°C a Benevento, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Milano, Potenza, Treviso, Udine

a Benevento, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Milano, Potenza, Treviso, Udine +14°C a Bologna, Brescia, Cervia, Crotone, Frosinone, Parma, Pescara, Rieti, Venezia, Verona

a Bologna, Brescia, Cervia, Crotone, Frosinone, Parma, Pescara, Rieti, Venezia, Verona +15°C a Ancona, Bari, Napoli, Pesaro, Rimini

a Ancona, Bari, Napoli, Pesaro, Rimini +16°C a Avellino, Brindisi, Firenze, Foggia, Lecce, Siena, Trieste, Vasto, Viterbo

a Avellino, Brindisi, Firenze, Foggia, Lecce, Siena, Trieste, Vasto, Viterbo +17°C a Genova, Termoli

a Genova, Termoli +18°C a Alghero, Cagliari, Catania, Gela, Latina, Perugia, Roma, S. Maria di Leuca

a Alghero, Cagliari, Catania, Gela, Latina, Perugia, Roma, S. Maria di Leuca +19°C a Grosseto, Lamezia Terme, Pisa

a Grosseto, Lamezia Terme, Pisa +20°C a Messina, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Messina, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +21°C a Palermo

a Palermo +22°C a Lampedusa

