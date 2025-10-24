Meteo, le temperature minime di oggi 24 Ottobre: +5°C a Milano

La perturbazione responsabile del maltempo di ieri si allontana verso levante. Sul Paese tornerà il sole quasi ovunque, con vento sostenuto soprattutto su Centro-Sud e Isole maggiori. In mattinata possibili piogge residue all’estremo Sud; in seguito condizioni più stabili e asciutte. Il fine settimana si aprirà con una giornata soleggiata e stabile su gran parte d’Italia grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Temperature in lieve ripresa nei valori diurni. Le attuali proiezioni indicano l’ingresso di un’altra perturbazione con nubi e piogge più probabili su Sardegna e regioni centrali, in estensione nella giornata di lunedì 27 a buona parte del Sud.

Le temperature minime di oggi, venerdì 24 ottobre 2025:

+5°C a Bolzano, Cuneo, Milano, Novara

a Bolzano, Cuneo, Milano, Novara +6°C a Bergamo, Udine

a Bergamo, Udine +7°C a Verona

a Verona +8°C a Brescia, Cervia, Treviso

a Brescia, Cervia, Treviso +9°C a L’Aquila, Norcia, Rimini

a L’Aquila, Norcia, Rimini +10°C a Bologna, Trieste, Venezia, Viterbo

a Bologna, Trieste, Venezia, Viterbo +11°C a Aosta, Frosinone, Genova, Parma

a Aosta, Frosinone, Genova, Parma +12°C a Campobasso, Latina, Mondovì, Potenza, Roma

a Campobasso, Latina, Mondovì, Potenza, Roma +13°C a Perugia, Siena

a Perugia, Siena +14°C a Torino

a Torino +15°C a Cagliari, Chieti, Firenze

a Cagliari, Chieti, Firenze +16°C a Avellino, Bari, Benevento, Pesaro, Pisa, Termoli, Vasto

a Avellino, Bari, Benevento, Pesaro, Pisa, Termoli, Vasto +17°C a Alghero, Ancona, Foggia, Grosseto, Napoli, Pescara

a Alghero, Ancona, Foggia, Grosseto, Napoli, Pescara +18°C a Brindisi, Olbia, Taranto

a Brindisi, Olbia, Taranto +19°C a Crotone, Lecce, Pantelleria

a Crotone, Lecce, Pantelleria +20°C a Catania, S. Maria di Leuca, Trapani

a Catania, S. Maria di Leuca, Trapani +21°C a Gela, Lamezia Terme

a Gela, Lamezia Terme +22°C a Lampedusa, Messina, Palermo, Reggio Calabria

