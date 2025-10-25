Meteo, le temperature minime di oggi 25 Ottobre: +1°C a Bolzano

Un rapido miglioramento del tempo sta interessando l’Italia dopo il passaggio della perturbazione delle ultime ore, favorendo una parentesi più stabile e soleggiata. Tuttavia, la giornata odierna resta caratterizzata da un’intensa ventilazione occidentale, con venti forti o di burrasca che continuano a soffiare sui mari e sulle regioni del Centro-Sud, dove i bacini risulteranno spesso molto mossi o agitati. Questa tregua sarà comunque di breve durata: il fine settimana manterrà una spiccata variabilità, tipica del periodo autunnale, e non mancheranno nuovi episodi di maltempo. Nel flusso teso delle correnti atlantiche, infatti, sono in transito due veloci impulsi perturbati di origine nord-atlantica, diretti verso il cuore dell’Europa. Il primo sta già interessando le Alpi nella giornata di sabato 25 ottobre, mentre un secondo fronte, previsto tra il pomeriggio e la serata di domenica 26, raggiungerà il Nord-Est prima di spostarsi rapidamente verso i Balcani.

Si tratterà di disturbi brevi ma sufficienti a portare nuvolosità, un nuovo rinforzo del vento e qualche precipitazione, specie sui rilievi e nelle aree più esposte del Triveneto. In compenso, al Centro e al Sud prevarranno ancora ampie schiarite, alternate a nubi di passaggio spinte dal flusso occidentale. Il contesto generale resterà dunque dinamico, con un’Italia ancora sotto l’influenza delle correnti atlantiche che, anche nei prossimi giorni, continueranno a garantire una certa instabilità e frequenti cambi di scenario.

Le temperature minime di oggi, sabato 25 ottobre 2025:

+1°C a Bolzano

a Bolzano +2°C a Cuneo

a Cuneo +3°C a Alessandria, Asti, Milano, Sondrio

a Alessandria, Asti, Milano, Sondrio +5°C a L’Aquila, Novara, Trento, Verona

a L’Aquila, Novara, Trento, Verona +6°C a Bergamo, Norcia, Parma, Piacenza, Rieti, Torino

a Bergamo, Norcia, Parma, Piacenza, Rieti, Torino +7°C a Padova, Treviso, Udine

a Padova, Treviso, Udine +8°C a Biella, Bologna, Pordenone, Reggio Emilia

a Biella, Bologna, Pordenone, Reggio Emilia +9°C a Albenga, Brescia, Campobasso, Gorizia, Grosseto, Mondovì, Venezia, Viterbo

a Albenga, Brescia, Campobasso, Gorizia, Grosseto, Mondovì, Venezia, Viterbo +10°C a Frosinone, Imola, Perugia

a Frosinone, Imola, Perugia +11°C a Cervia, Potenza

a Cervia, Potenza +12°C a Benevento, Brindisi, Cagliari, Lecce, Siena

a Benevento, Brindisi, Cagliari, Lecce, Siena +13°C a Bari, Catania, Genova, Rimini, Roma, Vasto

a Bari, Catania, Genova, Rimini, Roma, Vasto +14°C a Avellino, Firenze, Gela, Pescara, Trieste

a Avellino, Firenze, Gela, Pescara, Trieste +15°C a Chieti, Termoli, Trapani

a Chieti, Termoli, Trapani +16°C a Ancona, Napoli, Olbia, Pesaro

a Ancona, Napoli, Olbia, Pesaro +17°C a Alghero, Crotone, Pantelleria, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Crotone, Pantelleria, Pisa, S.Maria Di Leuca +18°C a Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria

a Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria +19°C a Messina

a Messina +22°C a Lampedusa

