Meteo, le temperature minime di oggi 26 Ottobre: +2°C a Cuneo

La giornata di oggi, domenica 26 ottobre, si presenta all’insegna della variabilità atmosferica sull’Italia e sul Mediterraneo, interessati dal transito di diversi impulsi instabili. La perturbazione atlantica che nelle ultime ore ha raggiunto le regioni centro-meridionali si sta gradualmente spostando verso i Balcani, lasciando alle sue spalle piogge residue e locali annuvolamenti. Nel corso del pomeriggio e della serata, un nuovo fronte proveniente dall’Atlantico attraverserà rapidamente l’estremo Nord-Est, dove saranno possibili rovesci e isolati temporali, specie tra aree alpine e prealpine di confine.

Sul resto del Paese il tempo tenderà a migliorare, con ampie schiarite alternate a veloci passaggi nuvolosi. Al Sud e sulle Isole Maggiori si farà sentire una breve ma intensa fase di caldo anomalo: le temperature potranno toccare e localmente superare i 30°C, valori nettamente superiori alle medie stagionali per la fine di ottobre.

Le temperature minime di oggi, domenica 26 ottobre 2025:

+2°C a Bolzano, Cuneo

a Bolzano, Cuneo +3°C a Vercelli

a Vercelli +4°C a Alessandria, Asti, Milano, Novara, Sondrio

a Alessandria, Asti, Milano, Novara, Sondrio +6°C a Torino, Verona

a Torino, Verona +7°C a Bergamo

a Bergamo +8°C a Biella, Brescia, Mondovì, Piacenza, Udine

a Biella, Brescia, Mondovì, Piacenza, Udine +9°C a Parma, Treviso

a Parma, Treviso +10°C a Bologna, Cremona, Venezia

a Bologna, Cremona, Venezia +11°C a Como

a Como +12°C a Cervia, Firenze, Norcia, Pesaro, Rimini

a Cervia, Firenze, Norcia, Pesaro, Rimini +13°C a Campobasso, Lamezia Terme, Potenza

a Campobasso, Lamezia Terme, Potenza +14°C a Alghero, Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Genova, L’Aquila, Perugia, Siena

a Alghero, Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Genova, L’Aquila, Perugia, Siena +15°C a Catania, Grosseto, Pescara, Trieste

a Catania, Grosseto, Pescara, Trieste +16°C a Cagliari, Reggio Calabria, Vasto, Viterbo

a Cagliari, Reggio Calabria, Vasto, Viterbo +17°C a Avellino, Bari, Lecce, Olbia, Pisa

a Avellino, Bari, Lecce, Olbia, Pisa +18°C a Benevento, Brindisi, Foggia, Gela, Termoli, Trapani

a Benevento, Brindisi, Foggia, Gela, Termoli, Trapani +19°C a Messina, Roma, S. Maria Di Leuca

a Messina, Roma, S. Maria Di Leuca +20°C a Napoli, Pantelleria

a Napoli, Pantelleria +22°C a Crotone

a Crotone +24°C a Lampedusa, Palermo

