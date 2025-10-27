Meteo, le temperature minime di oggi 27 Ottobre: +0°C a Asti

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, grazie all’espansione verso il Mediterraneo centrale di un promontorio mobile di alta pressione. Questo garantirà, tra lunedì e martedì, un generale ritorno del bel tempo e un’atmosfera più stabile, con cieli in prevalenza sereni e clima mite durante le ore diurne. Soltanto le regioni alpine resteranno ai margini della stabilità, influenzate dal transito di una perturbazione a carattere di fronte freddo in discesa dall’Europa centrale verso i Balcani, che potrà portare qualche nube e deboli fenomeni sui versanti di confine.

A partire da mercoledì 29 ottobre, si faranno sentire i primi segnali di un nuovo cambiamento: un sistema perturbato in arrivo dall’Atlantico inizierà a interessare il Nord e le regioni occidentali, con nuvolosità in aumento e possibili piogge sparse.

Il peggioramento si estenderà successivamente al resto del Paese tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, proprio in coincidenza con il weekend di Halloween, quando una nuova perturbazione attraverserà gran parte della Penisola portando piogge diffuse e un generale ritorno del maltempo.

Le temperature minime di oggi, lunedì 27 ottobre 2025:

+0°C a Alessandria, Asti, Cuneo

a Alessandria, Asti, Cuneo +1°C a Bolzano

a Bolzano +2°C a Sondrio

a Sondrio +3°C a Novara, Verona

a Novara, Verona +4°C a Cremona, Milano, Parma, Piacenza, Udine

a Cremona, Milano, Parma, Piacenza, Udine +5°C a Brescia, Firenze, Norcia, Pordenone, Trento, Treviso

a Brescia, Firenze, Norcia, Pordenone, Trento, Treviso +6°C a Bergamo, Bologna, L’Aquila, Torino

a Bergamo, Bologna, L’Aquila, Torino +7°C a Arezzo, Grosseto, Perugia, Pesaro, Rimini, Venezia, Vicenza, Viterbo

a Arezzo, Grosseto, Perugia, Pesaro, Rimini, Venezia, Vicenza, Viterbo +8°C a Campobasso, Cervia, Frosinone, Mondovì, Pisa, Siena, Terni

a Campobasso, Cervia, Frosinone, Mondovì, Pisa, Siena, Terni +10°C a Potenza, Trieste

a Potenza, Trieste +11°C a Genova, Latina, Roma

a Genova, Latina, Roma +12°C a Ancona, Benevento, Pescara

a Ancona, Benevento, Pescara +13°C a Avellino

a Avellino +14°C a Napoli

a Napoli +15°C a Bari, Cagliari, Foggia, Vasto

a Bari, Cagliari, Foggia, Vasto +16°C a Alghero, Olbia, Termoli

a Alghero, Olbia, Termoli +17°C a Brindisi, Lamezia Terme, Lecce, S. Maria Di Leuca

a Brindisi, Lamezia Terme, Lecce, S. Maria Di Leuca +18°C a Crotone, Pantelleria, Trapani

a Crotone, Pantelleria, Trapani +19°C a Catania, Gela, Messina, Palermo

a Catania, Gela, Messina, Palermo +20°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +22°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: