Meteo, le temperature minime di oggi 28 Ottobre: +1°C a Cuneo

L’Italia sta vivendo una breve fase di stabilità atmosferica, favorita dall’espansione temporanea dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Il tempo risulta più soleggiato e mite, con temperature in linea con le medie stagionali e condizioni generalmente gradevoli su gran parte della Penisola. Questa tregua, tuttavia, sarà di breve durata. Già nella giornata di mercoledì si noterà un aumento delle nubi sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, dove non si escludono piogge deboli e locali precipitazioni di scarsa entità.

Si tratta dell’avanguardia di una vasta e intensa perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica (la n.10 del mese), destinata ad attraversare l’Italia tra giovedì e venerdì. Il fronte porterà un peggioramento più diffuso, con piogge via via più organizzate, in particolare sulle regioni centro-settentrionali.

Nel complesso, la parentesi stabile rappresenta solo una pausa temporanea all’interno di un contesto autunnale ancora dinamico, con nuovi impulsi atlantici in grado di riportare nubi e precipitazioni già nella seconda parte della settimana.

Le temperature minime di oggi, martedì 28 ottobre 2025:

+1 °C a Cuneo

a Cuneo +2 °C a Bolzano, Vercelli

a Bolzano, Vercelli +3 °C a Alessandria, Asti, Novara, Verona

a Alessandria, Asti, Novara, Verona +4 °C a Parma, Treviso, Udine

a Parma, Treviso, Udine +5 °C a Brescia, L’Aquila, Milano, Norcia, Piacenza

a Brescia, L’Aquila, Milano, Norcia, Piacenza +6 °C a Bergamo, Bologna, Pesaro, Torino, Venezia

a Bergamo, Bologna, Pesaro, Torino, Venezia +7 °C a Rieti

a Rieti +8 °C a Campobasso, Cervia, Frosinone, Grosseto, Mondovì, Rimini, Viterbo

a Campobasso, Cervia, Frosinone, Grosseto, Mondovì, Rimini, Viterbo +10 °C a Ancona, Firenze, Latina, Perugia, Roma, Trieste

a Ancona, Firenze, Latina, Perugia, Roma, Trieste +11 °C a Avellino, Benevento, Pescara, Pisa, Potenza

a Avellino, Benevento, Pescara, Pisa, Potenza +12 °C a Chieti, Genova, Lecce, Napoli, Siena, Vasto

a Chieti, Genova, Lecce, Napoli, Siena, Vasto +13 °C a Bari, Foggia

a Bari, Foggia +14 °C a Brindisi, Catania, Gela

a Brindisi, Catania, Gela +15 °C a Termoli

a Termoli +17 °C a Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria, S. Maria Di Leuca

a Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria, S. Maria Di Leuca +18 °C a Alghero, Cagliari, Olbia, Pantelleria

a Alghero, Cagliari, Olbia, Pantelleria +20 °C a Palermo, Trapani

a Palermo, Trapani +21 °C a Lampedusa

