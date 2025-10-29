Meteo, le temperature minime di oggi 29 Ottobre: +1°C a Bolzano

Il tempo sull’Italia è destinato a cambiare nelle prossime ore. Dopo una fase più stabile, un nuovo sistema perturbato di origine atlantica si sta avvicinando al nostro Paese e provocherà un graduale aumento della nuvolosità già nel corso della giornata odierna. Le prime piogge, inizialmente deboli e sparse, sono attese tra il pomeriggio e la serata, in particolare sulle regioni settentrionali e sui versanti tirrenici. Successivamente, tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre (Halloween), la perturbazione entrerà pienamente nel vivo, portando maltempo diffuso con piogge e rovesci più intensi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori.

Il peggioramento sarà accompagnato da un rinforzo dei venti meridionali, che soffieranno a tratti anche forti lungo le coste e sui crinali appenninici. Queste correnti miti contribuiranno a mantenere le temperature superiori alla media stagionale, nonostante il cielo spesso nuvoloso e le precipitazioni.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025:

+1°C a Bolzano

a Bolzano +4°C a Aosta

a Aosta +5°C a Bologna, L’Aquila

a Bologna, L’Aquila +7°C a Treviso, Venezia

a Treviso, Venezia +8°C a Asti, Frosinone, Olbia, Udine, Verona

a Asti, Frosinone, Olbia, Udine, Verona +9°C a Bari, Benevento, Bergamo, Cagliari, Cuneo, Lecce, Pesaro, Potenza

a Bari, Benevento, Bergamo, Cagliari, Cuneo, Lecce, Pesaro, Potenza +10°C a Alessandria, Alghero, Brindisi, Campobasso, Cervia, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Rieti, Rimini, Torino

a Alessandria, Alghero, Brindisi, Campobasso, Cervia, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Rieti, Rimini, Torino +11°C a Brescia, Firenze, Milano, Novara, Pisa, Vasto

a Brescia, Firenze, Milano, Novara, Pisa, Vasto +12°C a Albenga, Avellino, Foggia, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Mondovì, Roma, Siena

a Albenga, Avellino, Foggia, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Mondovì, Roma, Siena +13°C a Ancona, Catania, Crotone, Napoli, Pantelleria, Trapani, Viterbo

a Ancona, Catania, Crotone, Napoli, Pantelleria, Trapani, Viterbo +14°C a S. Maria Di Leuca, Termoli

a S. Maria Di Leuca, Termoli +15°C a Palermo, Reggio Calabria, Trieste

a Palermo, Reggio Calabria, Trieste +16°C a Gela

a Gela +17°C a Messina

a Messina +18°C a Genova

a Genova +20°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: