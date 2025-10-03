Meteo, le temperature minime di oggi 3 Ottobre: +2°C a Norcia

L’Italia è ancora interessata da un flusso di correnti settentrionali che sta determinando un deciso calo delle temperature e venti di Tramontana molto intensi, con raffiche di burrasca soprattutto al Centro-Sud. Nel frattempo, la perturbazione responsabile del maltempo si sta allontanando dal nostro Paese, lasciando soltanto qualche fenomeno instabile all’estremo Sud, in esaurimento entro la notte. La giornata di sabato 4 ottobre sarà caratterizzata da un netto miglioramento al Centro-Sud, dove si avranno ampie schiarite e condizioni più stabili. Diversa la situazione al Nord e sulla Toscana, dove già dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità.

Si tratterà dell’avanguardia di una seconda perturbazione atlantica, attesa tra la fine di sabato e la giornata di domenica 5 ottobre. Il peggioramento del tempo inizierà dalle regioni settentrionali per poi estendersi rapidamente al resto della Penisola, riportando piogge e instabilità diffusa.

Le temperature minime di oggi, venerdì 3 ottobre 2025:

+2°C a Bolzano, Norcia

a Bolzano, Norcia +4°C a Cuneo

a Cuneo +5°C a Udine

a Udine +6°C a Campobasso, Firenze, L’Aquila, Milano, Perugia, Piacenza, Potenza

a Campobasso, Firenze, L’Aquila, Milano, Perugia, Piacenza, Potenza +7°C a Bologna, Grosseto, Lamezia Terme, Parma, Pisa, Viterbo

a Bologna, Grosseto, Lamezia Terme, Parma, Pisa, Viterbo +8°C a Alghero, Chieti, Frosinone, Olbia, Siena, Treviso, Venezia

a Alghero, Chieti, Frosinone, Olbia, Siena, Treviso, Venezia +9°C a Albenga, Brescia, Mondovì, Padova, Roma, Teramo, Torino, Verona

a Albenga, Brescia, Mondovì, Padova, Roma, Teramo, Torino, Verona +10°C a Bari, Bergamo, Cagliari, Cervia, Latina, Lecce, Novara

a Bari, Bergamo, Cagliari, Cervia, Latina, Lecce, Novara +11°C a Benevento, Pescara, S. Maria Di Leuca

a Benevento, Pescara, S. Maria Di Leuca +12°C a Avellino, Crotone, Napoli

a Avellino, Crotone, Napoli +13°C a Ancona, Brindisi, Foggia, Genova, Vasto

a Ancona, Brindisi, Foggia, Genova, Vasto +14°C a Catania

a Catania +15°C a Gela, Palermo, Pesaro, Rimini, Termoli

a Gela, Palermo, Pesaro, Rimini, Termoli +16°C a Messina, Reggio Calabria

a Messina, Reggio Calabria +17°C a Pantelleria

a Pantelleria +18°C a Trapani

a Trapani +21°C a Lampedusa

