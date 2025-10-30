Meteo, le temperature minime di oggi 30 Ottobre: +8°C a L’Aquila

Una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto il nostro Paese portando un deciso peggioramento del tempo. Nel corso della giornata odierna le condizioni meteo sono rapidamente cambiate, con piogge diffuse e localmente intense che stanno interessando gran parte del Centro-Nord e le Isole Maggiori. Venerdì 31 ottobre (Halloween) il fronte perturbato scivolerà verso sud, determinando rovesci e qualche temporale anche sulle regioni meridionali prima di abbandonare gradualmente l’Italia. Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno su valori piuttosto miti per il periodo grazie ai venti meridionali che accompagnano questo sistema frontale e che continueranno a favorire un clima relativamente dolce sia di giorno che di notte.

Guardando al fine settimana di Ognissanti, sabato 1 novembre dovrebbe trascorrere con tempo nel complesso stabile, seppur con nuvolosità irregolare. La situazione potrebbe però peggiorare nuovamente già da domenica 2 novembre, quando una nuova perturbazione di matrice atlantica è attesa al Nord, riportando piogge e instabilità sulle regioni settentrionali, mentre il Centro-Sud potrebbe godere ancora di condizioni più tranquille.

Le temperature minime di oggi, giovedì 30 ottobre 2025:

+8°C a Bolzano, L’Aquila, Norcia

a Bolzano, L’Aquila, Norcia +9°C a Benevento, Cuneo, Torino

a Benevento, Cuneo, Torino +11°C a Asti, Avellino, Campobasso, Milano, Novara, Piacenza, Potenza, Vercelli

a Asti, Avellino, Campobasso, Milano, Novara, Piacenza, Potenza, Vercelli +12°C a Bergamo, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Parma, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Bergamo, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Parma, Treviso, Udine, Venezia, Verona +13°C a Brescia, Genova

a Brescia, Genova +14°C a Bari, Brindisi, Frosinone, Lecce, Olbia, Pescara, Vasto

a Bari, Brindisi, Frosinone, Lecce, Olbia, Pescara, Vasto +15°C a Foggia, Perugia, Siena

a Foggia, Perugia, Siena +16°C a Alghero, Ancona, Cervia, Termoli, Trieste

a Alghero, Ancona, Cervia, Termoli, Trieste +17°C a Cagliari, Crotone, Firenze, Gela, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, Viterbo

a Cagliari, Crotone, Firenze, Gela, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, Viterbo +18°C a Grosseto, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Grosseto, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani +19°C a Latina, Messina, Rimini

a Latina, Messina, Rimini +20°C a Palermo, Pantelleria

a Palermo, Pantelleria +23°C a Lampedusa

