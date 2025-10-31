Meteo, le temperature minime di oggi 31 Ottobre: +11°C a Potenza

Il sistema perturbato sta completando il suo passaggio sull’Italia, mantenendo condizioni di instabilità soprattutto nelle regioni centro-meridionali nel giorno di Halloween. Nelle prossime ore sono attesi rovesci e isolati temporali, più probabili lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Nonostante la copertura nuvolosa diffusa e le piogge, il clima rimarrà relativamente mite per il periodo, complice la persistenza di correnti meridionali che continueranno a convogliare aria più temperata verso la nostra Penisola.

Il quadro meteorologico si presenterà più tranquillo all’inizio del fine settimana di Ognissanti: sabato 1 novembre trascorrerà infatti con molte nubi ma senza fenomeni significativi nella maggior parte delle regioni. Una nuova fase perturbata è invece attesa da domenica, quando un fronte atlantico raggiungerà il Nord Italia riportando piogge e un graduale peggioramento anche sulle zone limitrofe.

Le temperature minime di oggi, venerdì 31 ottobre 2025:

+11°C a Bolzano, Cuneo, Potenza

a Bolzano, Cuneo, Potenza +12°C a Asti, Campobasso, L’Aquila, Milano, Norcia, Novara, Torino, Vercelli

a Asti, Campobasso, L’Aquila, Milano, Norcia, Novara, Torino, Vercelli +13°C a Avellino, Benevento, Chieti, Piacenza, Rimini, Trento

a Avellino, Benevento, Chieti, Piacenza, Rimini, Trento +14°C a Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cervia, Parma, Pesaro, Pescara, Rieti, Udine, Vasto, Verona

a Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cervia, Parma, Pesaro, Pescara, Rieti, Udine, Vasto, Verona +15°C a Ancona, Frosinone, Genova, Olbia, Perugia, Siena, Treviso, Venezia, Viterbo

a Ancona, Frosinone, Genova, Olbia, Perugia, Siena, Treviso, Venezia, Viterbo +16°C a Alghero, Firenze, Napoli, Termoli, Trieste

a Alghero, Firenze, Napoli, Termoli, Trieste +17°C a Cagliari, Gela, Grosseto, Latina, Pantelleria, Pisa, Roma, Trapani

a Cagliari, Gela, Grosseto, Latina, Pantelleria, Pisa, Roma, Trapani +18°C a Catania, Palermo

a Catania, Palermo +19°C a Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +20°C a Messina

a Messina +21°C a Lampedusa

