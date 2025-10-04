Meteo, le temperature minime di oggi 4 Ottobre: -2°C a L’Aquila

Le correnti settentrionali, che nelle ultime ore hanno determinato un marcato calo delle temperature e forti venti di Tramontana, sono ormai in fase di attenuazione. Contestualmente, la perturbazione responsabile del maltempo si sta allontanando dall’Italia, favorendo un sensibile miglioramento del meteo al Centro-Sud nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre. Nel frattempo, però, al Nord e sulla Toscana è atteso un nuovo aumento della nuvolosità per l’arrivo della prima perturbazione atlantica di ottobre. Il sistema frontale, in avanzata dall’Europa occidentale, attraverserà il Paese tra la serata odierna e la giornata di domenica 5 ottobre.

Le piogge e precipitazioni più significative interesseranno dapprima le regioni di Nord-Est, le aree centrali e la Campania, per poi estendersi progressivamente anche al Sud e alla Sicilia.

Le temperature minime di oggi, sabato 4 ottobre 2025:

-2°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia -1°C a Avezzano

a Avezzano +3°C a Perugia

a Perugia +4°C a Arezzo, Firenze

a Arezzo, Firenze +5°C a Benevento, Cuneo, Empoli, Viterbo

a Benevento, Cuneo, Empoli, Viterbo +6°C a Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bolzano, Campobasso, Cosenza, Grosseto, Lamezia Terme, Potenza, Siena, Terni, Udine, Verona

a Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bolzano, Campobasso, Cosenza, Grosseto, Lamezia Terme, Potenza, Siena, Terni, Udine, Verona +7°C a Altamura, Alessandria, Cervia, Chieti, Parma, Pescara, Pordenone, Rimini, Teramo, Treviso, Venezia

a Altamura, Alessandria, Cervia, Chieti, Parma, Pescara, Pordenone, Rimini, Teramo, Treviso, Venezia +8°C a Bologna, Milano, Pesaro, Roma, Vicenza

a Bologna, Milano, Pesaro, Roma, Vicenza +9°C a Aosta, Bergamo, Brescia, Enna, Mazara del Vallo, Napoli, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Ragusa, Torino

a Aosta, Bergamo, Brescia, Enna, Mazara del Vallo, Napoli, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Ragusa, Torino +10°C a Mondovì

a Mondovì +11°C a Caltanissetta, Catania, Lecce, Siracusa, Taranto, Trieste

a Caltanissetta, Catania, Lecce, Siracusa, Taranto, Trieste +12°C a Alghero, Bari, Catanzaro, Fasano, Foggia, S. Maria di Leuca, Vasto

a Alghero, Bari, Catanzaro, Fasano, Foggia, S. Maria di Leuca, Vasto +13°C a Crotone, Iglesias

a Crotone, Iglesias +14°C a Albenga, Cagliari, Termoli

a Albenga, Cagliari, Termoli +15°C a Agrigento, Brindisi, Genova, Reggio Calabria, Trapani

a Agrigento, Brindisi, Genova, Reggio Calabria, Trapani +16°C a Messina

a Messina +17°C a Pantelleria, Palermo

a Pantelleria, Palermo +21°C a Lampedusa

