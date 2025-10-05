Meteo, le temperature minime di oggi 5 Ottobre: +5°C a Cuneo

Una nuova perturbazione ha raggiunto il nostro Paese determinando, nel corso delle ultime ore, un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le prime regioni ad essere interessate sono state quelle del Nord e della Toscana, dove si sono registrati i primi rovesci e un aumento della nuvolosità. Nel corso della giornata odierna, domenica 5 ottobre, il fronte perturbato si estenderà rapidamente al resto dell’Italia, portando piogge diffuse, temporali localizzati e un’intensa ventilazione su gran parte del territorio nazionale. I venti, in particolare, soffieranno forti o molto forti su diversi settori, con raffiche che potranno raggiungere o superare i 100 km/h sui tratti costieri e lungo il versante adriatico.

Le ultime analisi modellistiche evidenziano inoltre la possibilità di fenomeni di forte intensità localizzata, soprattutto nelle regioni centrali e orientali, dove non si escludono criticità idrogeologiche e condizioni marine molto agitate. I mari saranno infatti da molto mossi ad agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti di burrasca.

Le temperature minime di oggi, domenica 5 ottobre 2025:

+5°C a Cuneo

a Cuneo +8°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +9°C a Bolzano, Norcia

a Bolzano, Norcia +10°C a Potenza, Treviso, Udine, Venezia

a Potenza, Treviso, Udine, Venezia +11°C a Bari, Campobasso, Matera, Mondovì, Novara, Padova

a Bari, Campobasso, Matera, Mondovì, Novara, Padova +12°C a Aosta, Benevento, Bergamo, Bologna, Catania, Crotone, L’Aquila, Lecce, Parma, Verona

a Aosta, Benevento, Bergamo, Bologna, Catania, Crotone, L’Aquila, Lecce, Parma, Verona +13°C a Avellino, Brescia, Brindisi, Cervia, Milano, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rimini, Siena

a Avellino, Brescia, Brindisi, Cervia, Milano, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rimini, Siena +14°C a Firenze, Foggia, Gela, Vasto

a Firenze, Foggia, Gela, Vasto +15°C a Genova, Napoli, Perugia, Pisa

a Genova, Napoli, Perugia, Pisa +16°C a Ancona, Chieti, Reggio Calabria, Roma, Torino

a Ancona, Chieti, Reggio Calabria, Roma, Torino +17°C a Pantelleria, S. Maria di Leuca, Termoli, Trapani, Viterbo

a Pantelleria, S. Maria di Leuca, Termoli, Trapani, Viterbo +18°C a Grosseto

a Grosseto +19°C a Albenga, Palermo

a Albenga, Palermo +20°C a Alghero, Cagliari, Olbia

a Alghero, Cagliari, Olbia +21°C a Lampedusa

