Meteo, le temperature minime di oggi 6 Ottobre: -1°C a Norcia

La perturbazione che ha interessato l’Italia nella giornata di domenica si è ormai spostata verso i Balcani, lasciando dietro di sé un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il centro della circolazione depressionaria resterà posizionato sulla Grecia, continuando tuttavia a esercitare una lieve influenza sulle regioni meridionali italiane. In queste aree si manterranno venti settentrionali sostenuti e piuttosto freschi, accompagnati da temperature inferiori alla media stagionale e da qualche nuvola residua, in particolare lungo il medio Adriatico e sul basso Tirreno, dove non si escludono deboli piogge isolate.

Sul resto della Penisola, invece, l’atmosfera tenderà a stabilizzarsi grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione, che favorirà ampie schiarite e un graduale rialzo termico. Le temperature, dopo il recente calo, torneranno a collocarsi su valori più in linea con le medie del periodo, segnando l’avvio di una fase più tranquilla e tipicamente autunnale.

Le temperature minime di oggi, lunedì 6 ottobre 2025:

-1°C a Norcia

a Norcia +2°C a L’Aquila

a L’Aquila +3°C a Bolzano

a Bolzano +4°C a Cuneo

a Cuneo +5°C a Alessandria, Arezzo, Asti, Firenze, Gorizia, Milano, Novara

a Alessandria, Arezzo, Asti, Firenze, Gorizia, Milano, Novara +6°C a Campobasso, Cervia, Perugia, Pisa, Udine, Verona, Vicenza

a Campobasso, Cervia, Perugia, Pisa, Udine, Verona, Vicenza +7°C a Bergamo, Brescia, Grosseto, Parma, Pordenone, Rimini, Treviso

a Bergamo, Brescia, Grosseto, Parma, Pordenone, Rimini, Treviso +8°C a Benevento, Bologna, Frosinone, Pescara, Piacenza, Potenza, Siena, Venezia, Verbania

a Benevento, Bologna, Frosinone, Pescara, Piacenza, Potenza, Siena, Venezia, Verbania +9°C a Alghero, Altamura, Biella, Cassano delle Murge, Cremona, Pesaro, Torino, Trieste, Viterbo

a Alghero, Altamura, Biella, Cassano delle Murge, Cremona, Pesaro, Torino, Trieste, Viterbo +10°C a Ancona, Avellino, Mondovì, Napoli, Olbia

a Ancona, Avellino, Mondovì, Napoli, Olbia +11°C a Latina, Roma

a Latina, Roma +12°C a Lecce

a Lecce +13°C a Aosta, Bari, Cagliari, Foggia, Vasto

a Aosta, Bari, Cagliari, Foggia, Vasto +14°C a Cosenza, Crotone, Genova, S. Maria Di Leuca, Taranto

a Cosenza, Crotone, Genova, S. Maria Di Leuca, Taranto +15°C a Brindisi

a Brindisi +16°C a Lamezia Terme, Termoli

a Lamezia Terme, Termoli +18°C a Catania, Gela

a Catania, Gela +19°C a Pantelleria, Reggio Calabria

a Pantelleria, Reggio Calabria +21°C a Lampedusa, Palermo, Trapani

