Meteo, le temperature minime di oggi 7 Ottobre: +0°C a L’Aquila

Nei prossimi giorni una circolazione depressionaria centrata sulla Grecia manterrà una parziale influenza sulle regioni meridionali italiane. In queste aree continueranno a soffiare venti settentrionali sostenuti e piuttosto freschi, responsabili di temperature inferiori alla media stagionale e di qualche nuvolosità irregolare, localmente accompagnata da deboli piogge lungo il medio Adriatico e il Sud. Altrove, invece, la situazione si presenterà più stabile grazie al consolidamento dell’alta pressione, che garantirà giornate prevalentemente soleggiate e un progressivo rialzo termico. Le temperature torneranno su valori prossimi o leggermente superiori alle medie del periodo, specie al Nord e sulle regioni tirreniche.

Fino a metà settimana il tempo resterà nel complesso tranquillo, con soltanto nubi di passaggio e fenomeni isolati. Successivamente, nella seconda parte della settimana, i modelli indicano un temporaneo indebolimento dell’alta pressione, in particolare al Centro-Sud, dove non si escludono brevi fasi di instabilità e un moderato calo termico.

Le temperature minime di oggi, martedì 7 ottobre 2025:

+0°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +4°C a Arezzo, Bolzano, Perugia

a Arezzo, Bolzano, Perugia +5°C a Asti, Campobasso, Cuneo, Firenze, Novara, Viterbo

a Asti, Campobasso, Cuneo, Firenze, Novara, Viterbo +6°C a Alessandria, Gorizia, Verona

a Alessandria, Gorizia, Verona +7°C a Brescia, Frosinone, Milano, Piacenza, Potenza, Treviso

a Brescia, Frosinone, Milano, Piacenza, Potenza, Treviso +8°C a Cervia, Grosseto, Parma, Pisa, Rimini, Siena, Torino, Udine, Venezia

a Cervia, Grosseto, Parma, Pisa, Rimini, Siena, Torino, Udine, Venezia +9°C a Alghero, Bergamo, Padova, Pescara

a Alghero, Bergamo, Padova, Pescara +10°C a Albenga, Avellino, Benevento, Bologna, Chieti, Lamezia Terme, Olbia, Pesaro

a Albenga, Avellino, Benevento, Bologna, Chieti, Lamezia Terme, Olbia, Pesaro +11°C a Ancona, Latina

a Ancona, Latina +12°C a Cagliari, Foggia, Napoli, Trieste

a Cagliari, Foggia, Napoli, Trieste +13°C a Lecce, Mondovì Taranto, Termoli, Vasto

a Lecce, Mondovì Taranto, Termoli, Vasto +14°C a Bari, Genova, S. Maria Di Leuca

a Bari, Genova, S. Maria Di Leuca +15°C a Catania, Crotone, Gela, Roma

a Catania, Crotone, Gela, Roma +17°C a Brindisi, Pantelleria, Reggio Calabria

a Brindisi, Pantelleria, Reggio Calabria +18°C a Messina

a Messina +20°C a Palermo, Trapani

a Palermo, Trapani +21°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: