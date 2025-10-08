Meteo, le temperature minime di oggi 8 Ottobre: +1°C a Norcia

Sull’Italia meridionale continua a dominare una corrente settentrionale fresca e sostenuta, che si traduce in venti di Tramontana a tratti burrascosi, alimentati da una depressione stazionaria sul Mar Egeo. Questa configurazione mantiene ancora temperature inferiori alla media stagionale, in particolare nelle regioni del basso Adriatico e dello Ionio. Nel corso dei prossimi giorni, però, la situazione tenderà a migliorare gradualmente: la depressione si sposterà verso il Mar Nero, mentre l’alta pressione proveniente dall’Europa occidentale si estenderà anche verso il Mediterraneo centrale.
Ciò permetterà una progressiva attenuazione dei venti da nord e l’arrivo di aria più mite, riportando condizioni più stabili e gradevoli anche al Sud entro la fine della settimana.
Le temperature minime di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025:
- +1°C a Norcia
- +2°C a L’Aquila, Rieti
- +3°C a Avezzano
- +6°C a Cuneo, Perugia
- +7°C a Bolzano, Parma
- +8°C a Cervia, Falconara, Firenze, Frosinone, Rimini, Treviso, Udine, Verona
- +9°C a Bologna, Campobasso, Lamezia Terme, Latina, Milano, Napoli, Novara, Pesaro, Potenza, Venezia, Viterbo
- +10°C a Benevento, Brescia, Grosseto, Pescara, Piacenza, Pisa
- +11°C a Albenga, Alghero, Bergamo, Mondovì, Padova, Siena, Torino
- +12°C a Cagliari, Chieti, Roma
- +13°C a Avellino, Olbia
- +14°C a Foggia, Vasto
- +15°C a Crotone, Genova, Lecce, Santa Maria di Leuca
- +16°C a Gela, Pantelleria, Taranto
- +17°C a Bari, Catania
- +18°C a Brindisi, Termoli
- +19°C a Messina, Reggio Calabria
- +20°C a Trapani
- +21°C a Lampedusa, Palermo
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):