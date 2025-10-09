Meteo, le temperature minime di oggi 9 Ottobre: +4°C a L’Aquila

L’anticiclone delle Azzorre sta estendendo la propria influenza verso l’Italia, favorendo condizioni di tempo per lo più stabile e un generale addolcimento delle temperature. Dopo giorni segnati da correnti settentrionali, anche al Sud si osserva una rapida attenuazione della Tramontana, con valori termici in risalita e un clima più mite nelle ore centrali della giornata. Fino a domenica gran parte del Paese sperimenterà stabilità atmosferica, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature in linea o leggermente superiori alle medie del periodo.

Faranno eccezione Sardegna e Sicilia, che si troveranno ai margini del campo anticiclonico e potranno risentire degli effetti di un debole vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo occidentale, con locali annuvolamenti e occasionali piogge.

Le temperature minime di oggi, giovedì 9 ottobre 2025:

+4°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Viterbo

a Viterbo +7°C a Benevento, Campobasso, Cuneo, Perugia

a Benevento, Campobasso, Cuneo, Perugia +8°C a Avellino, Parma, Potenza

a Avellino, Parma, Potenza +9°C a Ascoli Piceno, Bolzano, Firenze, Frosinone

a Ascoli Piceno, Bolzano, Firenze, Frosinone +10°C a Arezzo, Cervia, Lamezia Terme, Pescara, Novara, Piacenza, Rimini, Torino, Treviso

a Arezzo, Cervia, Lamezia Terme, Pescara, Novara, Piacenza, Rimini, Torino, Treviso +11°C a Bologna, Catania, Grosseto, Lecce, Milano, Pesaro, Pisa, Udine, Venezia, Verona

a Bologna, Catania, Grosseto, Lecce, Milano, Pesaro, Pisa, Udine, Venezia, Verona +12°C a Alghero, Brescia, Chieti, Foggia, Latina, Padova, Roma, Siena, Vasto

a Alghero, Brescia, Chieti, Foggia, Latina, Padova, Roma, Siena, Vasto +13°C a Albenga, Bari, Bergamo, Crotone, Mondovì, Napoli

a Albenga, Bari, Bergamo, Crotone, Mondovì, Napoli +14°C a Ancona, Brindisi, Olbia, S. Maria di Leuca, Termoli, Trapani

a Ancona, Brindisi, Olbia, S. Maria di Leuca, Termoli, Trapani +15°C a Gela

a Gela +16°C a Genova, Pantelleria, Reggio Calabria

a Genova, Pantelleria, Reggio Calabria +17°C a Cagliari, Palermo

a Cagliari, Palermo +19°C a Messina

a Messina +20°C a Lampedusa

