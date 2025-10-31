Meteo, linea instabile sulle province Tirreniche e Ioniche: possibili celle a sviluppo locale nel pomeriggio sulla Sicilia

Dopo ore di piogge intense e temporali anche di forte intensità, la Sicilia prova a lasciarsi alle spalle l’ultima ondata di maltempo. Il sistema convettivo che ha interessato l’isola si è ormai spostato verso lo Ionio, dove persiste una circolazione depressionaria in grado di mantenere un quadro atmosferico ancora instabile. La tregua osservata nelle prime ore della giornata non deve ingannare: nelle prossime ore, l’ingresso di correnti nord-orientali in quota e nei bassi strati favorirà un nuovo aumento dell’instabilità, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali. Già in mattinata si sono registrati rovesci su Trapanese e Palermitano, primi segnali di una giornata ancora dinamica.

Nel pomeriggio, complice l’aria più fresca in quota, aumenterà la probabilità di temporali sparsi sui comparti centro-settentrionali e interni dell’isola. Tra il tardo pomeriggio e la serata, attenzione anche ai settori ionici: tra Catania e Siracusa potranno svilupparsi nuove celle temporalesche, localmente anche intense.

Guardando alle prossime ore, la Sicilia vivrà una fase di meteo variabile ma tendente al miglioramento. Fino alla mattinata di domani, le correnti da nord-est manterranno una certa variabilità lungo i settori tirrenici e ionici, con piovaschi intermittenti. Altrove, invece, prevarranno schiarite e condizioni più stabili.

Questa fase rientra nelle dinamiche autunnali tipiche del Mediterraneo, dove il contrasto tra aria fresca e mari ancora caldi può alimentare fenomeni improvvisi e intensi. Si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteo ufficiali e le indicazioni della Protezione Civile, soprattutto nelle aree più esposte.

