Meteo, Melissa diventa un uragano di categoria 4: minaccia sempre più grave per i Caraibi

L’uragano Melissa si è rafforzato diventando un uragano di categoria 4, con la possibilità di intensificarsi fino a diventare una tempesta di categoria 5 la prossima notte, scatenando piogge torrenziali e minacciando di causare inondazioni catastrofiche nei Caraibi settentrionali, inclusi Haiti e Giamaica, ha dichiarato il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. L’agenzia meteorologica ha aggiunto che è probabile che Melissa raggiunga la costa meridionale della Giamaica come uragano maggiore nella tarda serata di lunedì o martedì mattina, e ha esortato la popolazione sull’isola a cercare immediatamente riparo. “Esorto i giamaicani a prendere sul serio questa minaccia meteorologica“, ha dichiarato il Primo Ministro giamaicano Andrew Holness. “Prendete tutte le misure necessarie per proteggervi”.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Melissa si trova circa 195 chilometri a sud-sud-est di Kingston, in Giamaica, e circa 450 chilometri a sud-sud-ovest di Guantanamo, a Cuba. Ha venti massimi sostenuti di 225km/h e si sta muovendo verso ovest a 8km/h, ha affermato l’NHC.

Previsioni terribili

Secondo il centro, Melissa dovrebbe portare piogge torrenziali fino a 760 millimetri sulla Giamaica e Hispaniola meridionale, ovvero Haiti e la Repubblica Dominicana. Alcune aree potrebbero vedere fino a 1.000 millimetri di pioggia. “Alcune parti della Giamaica potrebbero già essere colpite da venti di tempesta tropicale e forti piogge: le condizioni peggioreranno notevolmente tra lunedì e martedì”, spiega l’NHC. Ha inoltre avvertito che sono previsti ingenti danni alle infrastrutture, interruzioni di corrente e di comunicazione e l’isolamento delle comunità in Giamaica. Melissa dovrebbe essere vicino o sopra Cuba entro martedì sera, dove potrebbe portare fino a 300 millimetri di pioggia, prima di spostarsi verso le Bahamas nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre. Il governo cubano ha emesso un’allerta uragano per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo e Holguin.

La tempesta, irregolare e lenta, ha ucciso almeno tre persone ad Haiti e una quarta nella Repubblica Dominicana, dove un’altra persona risulta ancora dispersa. “Purtroppo per le località lungo la traiettoria prevista di questa tempesta, la situazione sta diventando sempre più grave“, ha dichiarato ieri mattina Jamie Rhome, vicedirettore dell’NHC. Ha aggiunto che la tempesta continuerà a muoversi lentamente per un massimo di quattro giorni.

Melissa è la tredicesima tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici, che va dall’1 giugno al 30 novembre. La National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti aveva previsto una stagione superiore alla norma, con 13-18 tempeste con nome.