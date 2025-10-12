Meteo, nebbia in Pianura Padana: mattinate autunnali tra fascino e insidie per visibilità e salute

Con l’avvio di ottobre, la Pianura Padana torna a risvegliarsi immersa nella nebbia, una delle immagini più caratteristiche e affascinanti dell’autunno italiano. Dalle prime ore del mattino, fitte coltri biancastre si estendono su vaste porzioni di pianura, riducendo la visibilità e rendendo il paesaggio ovattato, ma anche potenzialmente pericoloso per chi viaggia. Questo fenomeno, pur tipico della stagione, continua a rappresentare una sfida sia per la viabilità che per la qualità dell’aria. Le nebbie padane si formano principalmente per irraggiamento notturno. Nelle notti serene, l’assenza di vento e nuvolosità permette al suolo di disperdere calore verso l’alto, raffreddando rapidamente gli strati d’aria a contatto con la superficie. Quando la temperatura scende fino al punto di rugiada, il vapore acqueo condensa in minuscole goccioline sospese, spesso agevolate dalla presenza di polveri sottili e aerosol atmosferici. Il risultato è una coltre densa che può raggiungere i 200–300 metri di altezza, tipica delle prime ore del mattino.

Quando la nebbia si dissolve (e quando no)

Con il sorgere del sole, il riscaldamento dell’aria tende a dissolvere progressivamente la nebbia, lasciando spazio a cieli sereni o a lievi foschie. Tuttavia, in presenza di inversioni termiche persistenti o umidità elevata, la nebbia può durare anche per l’intera giornata, specialmente nelle aree più basse e chiuse della pianura.

Negli ultimi decenni, i dati climatologici mostrano un calo nella frequenza delle nebbie, dovuto ai mutamenti climatici e alla riduzione dell’umidità relativa media. Tuttavia, nelle fasi di alta pressione stabile e scarsa ventilazione, il fenomeno continua a ripresentarsi con forza, influenzando trasporti, agricoltura e salute pubblica.

Le zone più colpite

I banchi di nebbia più estesi interessano soprattutto la bassa pianura piemontese, lombarda, emiliana e veneta, con episodi frequenti anche lungo il Po e nei principali bacini fluviali. In queste aree, la morfologia del territorio e l’accumulo di inquinanti nei bassi strati accentuano la persistenza del fenomeno, con ripercussioni anche sulla qualità dell’aria.

Quando la nebbia si mescola alle polveri sottili, si forma la “nebbia sporca”, un mix di umidità e smog tipico delle grandi città del Nord Italia.

Un simbolo dell’autunno padano

Nonostante i disagi, la nebbia resta un simbolo intramontabile dell’autunno padano: un fenomeno che racconta il lento passaggio tra l’estate e l’inverno, sospeso tra poesia e meteorologia. Tuttavia, dietro il suo fascino visivo si nasconde una realtà scientifica complessa, strettamente legata all’equilibrio climatico e alla salute atmosferica della Pianura Padana, uno dei bacini d’aria più chiusi e sensibili d’Europa.