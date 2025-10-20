Meteo, neve a Cervinia: la Valle d’Aosta si risveglia in bianco

La nuova settimana si è aperta con l’arrivo di una perturbazione atlantica in movimento da Ovest verso il Nord Italia. Le piogge sono risultate presenti ma non copiose in pianura, complice un flusso occidentale in quota che limita l’intensità dei fenomeni. In montagna, però, il cambio di passo è evidente: a Cervinia la neve è tornata a imbiancare dai 1700/1800 metri di quota, segnale chiaro di aria più fresca in ingresso e di un contesto pienamente autunnale. Il flusso atlantico in quota convoglia umidità e impulsi successivi: in pianura le piogge resteranno spesso intermittenti e non abbondanti, mentre lungo lo spartiacque di confine si attiveranno precipitazioni orografiche più consistenti. In alta montagna il manto nevoso tornerà a crescere, con condizioni invernali sulle creste.

Dove pioverà e nevicherà di più nei prossimi giorni

Le precipitazioni tenderanno a diventare più diffuse e incisive sulle aree di confine, con interessamento prevalente di:

Alta Val Susa

Verbano al confine con la Svizzera

al confine con la Valle d’Aosta (dorsali occidentali e settentrionali) tra Rutor, Monte Bianco, Valli del Gran San Bernardo fino a Cervino e Monte Rosa.

Su questi settori il passaggio dei fronti sarà più incisivo, con rovesci frequenti e nevicate più generose alle quote elevate.

Quota neve e accumuli attesi

Quota neve : variabile, con fiocchi possibili fin dai 1700/1800 m nelle fasi più fredde.

: variabile, con fiocchi possibili fin dai nelle fasi più fredde. Accumi a 3000 m: entro il fine settimana possibili 40–50 cm di neve fresca, anche oltre nell’area del Monte Bianco in caso di stau prolungato.

Le dorsali di confine occidentali e settentrionali valdostane sono le più esposte agli apporti nevosi, specie durante i rinforzi del flusso occidentale.

