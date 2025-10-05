Meteo, neve a Platak: primi fiocchi di stagione in Croazia, evento raro per ottobre

La mattina del 5 ottobre 2025 ha regalato uno spettacolo inatteso sulla vetta di Radeševo, nella località sciistica di Platak, nei pressi di Rijeka (Croazia). I primi fiocchi di neve della stagione sono scesi imbiancando la zona, in un contesto meteorologico eccezionalmente freddo per il periodo. Le temperature si sono avvicinate allo zero, segnando un avvio di stagione invernale decisamente anticipato rispetto alla norma.

Evento raro per l’inizio di ottobre

Benché il manto nevoso non sia ancora significativo, l’episodio odierno assume un valore simbolico e climatologico rilevante: nevicate così precoci a Platak si osservano di rado. Generalmente, la stagione sciistica in quest’area inizia non prima di metà dicembre, con le prime nevicate degne di nota tra novembre e dicembre. Negli ultimi anni, ottobre ha mostrato prevalenza di condizioni miti e umide, senza precipitazioni solide degne di rilievo.

Cause meteorologiche e contesto climatico

La neve di queste ore è legata a una irruzione fredda di origine artico-continentale che ha raggiunto i Balcani, accompagnata da venti orientali e da un deciso calo termico. Tale configurazione ha permesso il raggiungimento di valori prossimi allo zero termico anche a quote relativamente basse, innescando le prime precipitazioni nevose stagionali. La temperatura del suolo, tuttavia, resta ancora sopra lo zero, il che impedisce per ora accumuli consistenti.

Prospettive stagionali

Episodi come quello odierno potrebbero rappresentare un segnale precoce di un inverno più freddo rispetto agli ultimi anni, in linea con alcune tendenze modellistiche che mostrano un possibile rafforzamento delle irruzioni artiche sull’Europa sudorientale. Tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni: molto dipenderà dalla futura evoluzione del vortice polare e dai pattern di blocco atmosferico previsti nelle prossime settimane.