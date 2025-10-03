Meteo, Neve autunnale sull’Adriatico: l’impatto dell’ASES sulle regioni costiere

Un’irruzione di aria artico-continentale sta ancora interessando il medio-basso Adriatico e, nelle ultime ore, ha riportato in evidenza un fenomeno tanto spettacolare quanto cruciale per la meteorologia italiana: l’Adriatic Sea Effect Snow (ASES). Questo meccanismo tipico del Mar Adriatico durante la stagione fredda è capace di innescare nevicate abbondanti lungo le coste e sulle aree interne esposte, a patto che si verifichino condizioni atmosferiche precise.
Come nasce l’Adriatic Sea Effect Snow
L’ASES si attiva quando una massa d’aria fredda e secca proveniente dai Balcani incontra le acque più calde del Mar Adriatico. Questo contrasto determina:
- aumento del vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera;
- forte gradiente termico verticale tra mare e aria in quota;
- formazione di nubi convettive a bande parallele, ben visibili dalle immagini satellitari.
Il risultato è l’innesco di rovesci nevosi improvvisi, con accumuli anche consistenti già a quote relativamente basse.
I fattori che amplificano le nevicate
L’intensità delle nevicate da Adriatic Sea Effect Snow dipende da tre elementi fondamentali:
- il delta termico tra superficie marina e aria fredda in quota, spesso superiore a 16 °C a 700 hPa;
- la direzione e costanza del vento, che consente alla massa d’aria di accumulare umidità percorrendo il mare (fetch);
- la morfologia costiera e orografica, che accentua i fenomeni con l’effetto stau.
ASES e Lake Effect Snow: un confronto
L’ASES può essere considerato la versione adriatica del Lake Effect Snow dei Grandi Laghi nordamericani. In Italia, questo fenomeno è in grado di trasformare radicalmente lo scenario meteo in poche ore, portando nevicate intense anche in aree normalmente meno esposte.
Un fenomeno da monitorare per il clima italiano
Questo meccanismo dimostra quanto la combinazione di masse d’aria artiche e mari più caldi della norma possa produrre eventi estremi anche alle nostre latitudini. Ogni episodio di ASES non è solo uno spettacolo meteorologico, ma anche un segnale importante per lo studio del clima adriatico.
In sintesi, l’Adriatic Sea Effect Snow rappresenta uno degli esempi più chiari di come i contrasti termici tra mare e atmosfera possano generare eventi nevosi intensi, capaci di influenzare la vita e il clima delle regioni adriatiche italiane.