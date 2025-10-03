Meteo, Neve autunnale sull’Adriatico: l’impatto dell’ASES sulle regioni costiere

Un’irruzione di aria artico-continentale sta ancora interessando il medio-basso Adriatico e, nelle ultime ore, ha riportato in evidenza un fenomeno tanto spettacolare quanto cruciale per la meteorologia italiana: l’Adriatic Sea Effect Snow (ASES). Questo meccanismo tipico del Mar Adriatico durante la stagione fredda è capace di innescare nevicate abbondanti lungo le coste e sulle aree interne esposte, a patto che si verifichino condizioni atmosferiche precise.

Come nasce l’Adriatic Sea Effect Snow L’ASES si attiva quando una massa d’aria fredda e secca proveniente dai Balcani incontra le acque più calde del Mar Adriatico. Questo contrasto determina: aumento del vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera;

forte gradiente termico verticale tra mare e aria in quota;

tra mare e aria in quota; formazione di nubi convettive a bande parallele, ben visibili dalle immagini satellitari. Il risultato è l’innesco di rovesci nevosi improvvisi, con accumuli anche consistenti già a quote relativamente basse.

I fattori che amplificano le nevicate L’intensità delle nevicate da Adriatic Sea Effect Snow dipende da tre elementi fondamentali: il delta termico tra superficie marina e aria fredda in quota, spesso superiore a 16 °C a 700 hPa;

tra superficie marina e aria fredda in quota, spesso superiore a 16 °C a 700 hPa; la direzione e costanza del vento , che consente alla massa d’aria di accumulare umidità percorrendo il mare (fetch);

, che consente alla massa d’aria di accumulare umidità percorrendo il mare (fetch); la morfologia costiera e orografica, che accentua i fenomeni con l’effetto stau.

ASES e Lake Effect Snow: un confronto L’ASES può essere considerato la versione adriatica del Lake Effect Snow dei Grandi Laghi nordamericani. In Italia, questo fenomeno è in grado di trasformare radicalmente lo scenario meteo in poche ore, portando nevicate intense anche in aree normalmente meno esposte.