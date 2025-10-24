Meteo, neve d’autunno sui Vosgi: La Bresse si risveglia imbiancata, prima nevicata della stagione sulla Francia orientale

La mattinata del odierna ha segnato ufficialmente l’arrivo dell’inverno sui rilievi orientali della Francia. I Vosgi si sono risvegliati sotto una nevicata che ha interessato le aree oltre i 1000 m di quota. La località di La Bresse, a circa 1250 m di altitudine, ha registrato la prima neve al suolo della stagione, trasformando in poche ore il paesaggio autunnale in un suggestivo scenario invernale. Le temperature sono scese fino a 3°C, consentendo la caduta della neve anche a quote più basse del consueto per il periodo. L’isoterma 0°C si è abbassata temporaneamente attorno ai 400 m, favorendo fioccate miste anche nei fondovalle. Il quadro è stato innescato da un afflusso di aria fredda nord-occidentale, associato al passaggio di un fronte umido e instabile dopo settimane di clima mite.

Segnale stagionale

L’evento rappresenta un campanello d’inizio stagione: le prime nevicate sui Vosgi arrivano di norma tra fine ottobre e inizio novembre, ma quella odierna ha anticipato i tempi, segnando un avvio precoce dell’inverno meteorologico nell’area.

Scenario locale a La Bresse

Conosciuta per il suo vasto comprensorio sciistico, La Bresse offre in queste ore immagini spettacolari: tetti imbiancati, boschi ovattati e le prime piste che si delineano sotto la coltre bianca. Il contesto paesaggistico dei laghi e delle foreste dei Vosgi amplifica l’impatto visivo della prima imbiancata.

Prossimi giorni

Le proiezioni indicano possibili nuovi episodi nevosi oltre i 1000 m anche nei prossimi giorni. Le basse temperature favoriranno il consolidamento del manto, con la prospettiva di una partenza anticipata della stagione sciistica, se gli accumuli verranno confermati.