Meteo, neve d’autunno sui Vosgi: La Bresse si risveglia imbiancata, prima nevicata della stagione sulla Francia orientale

L’inverno arriva in anticipo, l’Europa centrale si prepara alla stagione fredda

Neve Francia

La mattinata del odierna ha segnato ufficialmente l’arrivo dell’inverno sui rilievi orientali della Francia. I Vosgi si sono risvegliati sotto una nevicata che ha interessato le aree oltre i 1000 m di quota. La località di La Bresse, a circa 1250 m di altitudine, ha registrato la prima neve al suolo della stagione, trasformando in poche ore il paesaggio autunnale in un suggestivo scenario invernale. Le temperature sono scese fino a 3°C, consentendo la caduta della neve anche a quote più basse del consueto per il periodo. L’isoterma 0°C si è abbassata temporaneamente attorno ai 400 m, favorendo fioccate miste anche nei fondovalle. Il quadro è stato innescato da un afflusso di aria fredda nord-occidentale, associato al passaggio di un fronte umido e instabile dopo settimane di clima mite.

Segnale stagionale

L’evento rappresenta un campanello d’inizio stagione: le prime nevicate sui Vosgi arrivano di norma tra fine ottobre e inizio novembre, ma quella odierna ha anticipato i tempi, segnando un avvio precoce dell’inverno meteorologico nell’area.

Neve Francia 24 ottobre

Scenario locale a La Bresse

Conosciuta per il suo vasto comprensorio sciistico, La Bresse offre in queste ore immagini spettacolari: tetti imbiancati, boschi ovattati e le prime piste che si delineano sotto la coltre bianca. Il contesto paesaggistico dei laghi e delle foreste dei Vosgi amplifica l’impatto visivo della prima imbiancata.

Prossimi giorni

Le proiezioni indicano possibili nuovi episodi nevosi oltre i 1000 m anche nei prossimi giorni. Le basse temperature favoriranno il consolidamento del manto, con la prospettiva di una partenza anticipata della stagione sciistica, se gli accumuli verranno confermati.

