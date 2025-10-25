Meteo, neve record a La Flégère: 28 cm di accumulo anticipano l’inverno a Chamonix

Un risveglio in pieno stile invernale nella valle di Chamonix, dove la località di La Flégère si è ritrovata imbiancata da 28 cm di neve fresca. Un evento che ha sorpreso residenti e operatori del settore, segnalando un avvio precoce dell’inverno sulle Alpi francesi. Le nevicate sono iniziate nella notte e hanno interessato anche le quote medio-basse, con fiocchi fino a 1200–1400 m. Le temperature sotto la media hanno favorito un innevamento uniforme e persistente; oltre i 1700 m gli accumuli hanno superato i 25 cm, con locali picchi oltre i 30 cm nelle aree più esposte.

Dettagli dell’episodio

Accumulo a La Flégère: 28 cm di neve fresca in 24 ore.

28 cm di neve fresca in 24 ore. Termiche insolitamente basse per il periodo e limite neve calato rapidamente.

per il periodo e calato rapidamente. Successione di impulsi nevosi diretti alle Alpi settentrionali, con ulteriori sconfinamenti alle valli.

Cosa c’è dietro: dinamica meteo

L’episodio è stato innescato da un afflusso freddo d’estrazione polare sovrapposto a correnti umide occidentali. Questo mix termodinamico ha esaltato le precipitazioni orografiche, assicurando nevicate moderate e diffuse tra fondovalle e medie quote.

Impatto su turismo e stagione sciistica

Per Chamonix e comprensori limitrofi, l’innevamento precoce è una boccata d’ossigeno in vista dell’avvio stagionale: base nevosa già impostata e scenari da cartolina, utili alla promozione e alle prenotazioni di inizio stagione.

Segnale climatico: variabilità in aumento

Pur positivo per il turismo, l’evento si inserisce in un autunno segnato da oscillazioni termiche marcate e irruzioni fredde ripetute sulle Alpi francesi. La nevicata di fine ottobre a La Flégère è allo stesso tempo spettacolare e indicativa di una variabilità climatica crescente nel settore alpino.