Meteo, neve record in Austria: 75 cm a St. Christoph e temperature gelide

L’atmosfera a St. Christoph am Arlberg, nel cuore delle Alpi austriache, profuma già di inverno pieno. Nelle ultime ore una nevicata eccezionale per la fine di ottobre ha trasformato il paesaggio: montagne, strade e tetti sono coperti da un manto bianco vicino ai 75 cm, un valore sorprendente per il periodo che conferma un avvio precoce della stagione invernale sull’Arlberg. Le immagini dalla località mostrano neve continua e fiocchi ancora in caduta sulle quote medio-alte. In diversi punti gli accumuli hanno superato i 70 cm, quantità nettamente oltre la climatologia di ottobre. L’evento è stato favorito dall’afflusso di aria fredda di origine polare combinata con flussi umidi nord-occidentali, capaci di esaltare l’effetto orografico tipico delle vallate alpine.

Un paese già in modalità inverno

Al calare della sera, tra baite e vicoli, domina l’atmosfera tipica dell’inverno: paesaggio ovattato, luci che si riflettono sulla neve e un silenzio irreale rotto solo dal vento. Gli abitanti parlano di un bianco così intenso raro a fine ottobre, mentre le stazioni sciistiche si preparano a un potenziale avvio anticipato della stagione.

Previsioni meteo: freddo persistente e nuovi fiocchi

Nei prossimi giorni le temperature resteranno basse, con la possibilità di deboli nevicate oltre i 1200–1400 metri. Se il quadro dovesse mantenersi stabile, l’Arlberg potrebbe risultare fra le prime aree d’Europa a inaugurare l’inverno 2025 con un manto nevoso da record per fine ottobre.

Il segnale della variabilità climatica

Oltre al fascino scenografico, l’episodio mette in luce la crescente variabilità climatica sulle Alpi: gli estremi – tra caldo anomalo e freddo precoce – tendono a intensificarsi di anno in anno, disegnando stagioni sempre più dinamiche e ricche di contrasti.