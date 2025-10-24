Meteo, nevicata intensa a Cervinia: già 10 cm in paese, attesi altri 20 cm nelle prossime ore

La prima vera nevicata della stagione è arrivata anche a Cervinia, dove nella mattinata di oggi il paesaggio si è completamente trasformato. Fiocchi fitti e continui stanno cadendo da diverse ore e, secondo le ultime rilevazioni, in paese si registrano già 10 centimetri di neve fresca, con accumuli omogenei su strade, tetti e piste da sci. Un’anticipazione d’inverno che ha sorpreso turisti e residenti e che, secondo le previsioni, non si esaurirà a breve. Nelle prossime 24 ore, infatti, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. I modelli previsionali confermano nuove nevicate tra venerdì e sabato, con ulteriori 15-20 centimetri di neve in arrivo, soprattutto alle quote più alte del comprensorio. Lo zero termico rimarrà basso, oscillando attorno ai 1.500 metri, e le temperature continueranno a mantenersi prossime o inferiori allo zero, permettendo alla neve di attecchire anche nei fondovalle.

Calo termico e manto nevoso in crescita

Il maltempo è accompagnato da un sensibile calo termico e visibilità ridotta, condizioni tipiche delle grandi irruzioni fredde autunnali. Nelle aree sciistiche, le precipitazioni stanno già migliorando lo stato del manto nevoso, offrendo una solida base per la stagione invernale che, stando ai piani del comprensorio, dovrebbe partire entro il weekend.

Fino a 30 cm di neve e stagione sciistica ai blocchi di partenza

Se le previsioni verranno confermate, gli accumuli complessivi potrebbero superare i 25 cm in paese e raggiungere 30 cm in quota, regalando al comprensorio di Cervinia un inizio di stagione ideale. Per gli operatori turistici si tratta di un segnale positivo, dopo un autunno caratterizzato da fasi miti e instabili: la neve torna protagonista, e con essa cresce l’attesa per l’apertura ufficiale delle piste.

L’inverno arriva sulle Alpi

Un evento meteorologico che segna ufficialmente l’avvio dell’inverno sulle Alpi, con immagini spettacolari che preannunciano una stagione sciistica pronta a partire sotto i migliori auspici. Cervinia si conferma così una delle prime località alpine a vivere un vero assaggio d’inverno, con scenari già da cartolina.

