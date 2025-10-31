Meteo, nevicate con gelo intenso: perché può nevicare anche a −10°C

Tra le domande più frequenti che riceviamo dai lettori ce n’è una che ritorna ogni inverno: è possibile vedere la neve cadere in Italia quando la temperatura è molto sotto zero? Un dubbio comune, spesso frutto dell’idea – errata – che la neve si formi e cada solo in prossimità dello zero termico. In realtà, nevicate con temperature ampiamente negative non solo sono possibili, ma sono già accadute molte volte nel nostro Paese, anche in pianura e nelle grandi città.

Quando la colonnina precipita: neve anche a −10°C (e oltre)

Per capire il fenomeno, è utile partire da un concetto fisico fondamentale: la neve nasce in nube, dove le temperature sono ben inferiori allo zero, e può raggiungere il suolo mantenendo la propria struttura cristallina anche quando a terra si registrano valori molto bassi.

In condizioni favorevoli, può nevicare a −5°C, −10°C e perfino intorno a −15°C. Casi storici documentano nevicate persino con valori prossimi a −20°C, soprattutto nelle valli chiuse e nelle aree di pianura soggette a forti inversioni termiche.

L’unico elemento limitante è l’umidità: l’aria molto fredda contiene meno vapore acqueo, quindi i fiocchi tendono a essere più piccoli e asciutti, ma la precipitazione resta possibile se è presente sollevamento atmosferico e adeguato contenuto di umidità.

I falsi miti da sfatare

Il luogo comune più diffuso è che “ nevica solo a 0°C ”.

”. In realtà, può nevicare anche a +1/+2°C (nevicate umide, fiocchi pesanti) oppure ben al di sotto dello zero (nevicate secche e farinose).

(nevicate umide, fiocchi pesanti) oppure (nevicate secche e farinose). A fare la differenza sono la colonna d’aria, la saturazione e la dinamica atmosferica, non il solo termometro.

Esempi storici in Italia

Febbraio 2012 : nevicate diffuse con temperature sottozero persistenti in molte zone del Centro-Nord, anche in città come Milano , Torino e Bologna .

: nevicate diffuse con temperature sottozero persistenti in molte zone del Centro-Nord, anche in città come , e . Inverni storici del passato (ad es. 1946–47): neve con valori ampiamente negativi in Pianura Padana e in numerose località dell’Italia centrale.

Dalla teoria alla pratica: cosa aspettarsi in inverno

Se una massa d’aria gelida occupa la pianura e un sistema perturbato riesce a raggiungerla, la neve può arrivare anche in giornate rigidissime, con fiocchi leggeri, asciutti e facilmente trasportati dal vento.

Tipicamente, questo accade con:

Irruzioni fredde continentali

Aria polare molto secca

molto secca Fenomeni convettivi locali

locali Passaggi frontali attenuati in presenza di gelo intenso

Conclusione

In Italia la neve può cadere anche con temperature molto inferiori allo zero. Non è un evento quotidiano, ma rientra nella climatologia delle grandi ondate di freddo che occasionalmente investono il Paese. La prossima volta che vedrete il termometro segnare valori decisamente negativi, ricordate: il freddo intenso non esclude la neve — può addirittura accompagnarla.