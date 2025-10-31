Meteo, nevicate con gelo intenso: perché può nevicare anche a −10°C

Tra le domande più frequenti che riceviamo dai lettori ce n’è una che ritorna ogni inverno: è possibile vedere la neve cadere in Italia quando la temperatura è molto sotto zero? Un dubbio comune, spesso frutto dell’idea – errata – che la neve si formi e cada solo in prossimità dello zero termico. In realtà, nevicate con temperature ampiamente negative non solo sono possibili, ma sono già accadute molte volte nel nostro Paese, anche in pianura e nelle grandi città.
Quando la colonnina precipita: neve anche a −10°C (e oltre)
Per capire il fenomeno, è utile partire da un concetto fisico fondamentale: la neve nasce in nube, dove le temperature sono ben inferiori allo zero, e può raggiungere il suolo mantenendo la propria struttura cristallina anche quando a terra si registrano valori molto bassi.
In condizioni favorevoli, può nevicare a −5°C, −10°C e perfino intorno a −15°C. Casi storici documentano nevicate persino con valori prossimi a −20°C, soprattutto nelle valli chiuse e nelle aree di pianura soggette a forti inversioni termiche.
L’unico elemento limitante è l’umidità: l’aria molto fredda contiene meno vapore acqueo, quindi i fiocchi tendono a essere più piccoli e asciutti, ma la precipitazione resta possibile se è presente sollevamento atmosferico e adeguato contenuto di umidità.
I falsi miti da sfatare
- Il luogo comune più diffuso è che “nevica solo a 0°C”.
- In realtà, può nevicare anche a +1/+2°C (nevicate umide, fiocchi pesanti) oppure ben al di sotto dello zero (nevicate secche e farinose).
- A fare la differenza sono la colonna d’aria, la saturazione e la dinamica atmosferica, non il solo termometro.
Esempi storici in Italia
- Febbraio 2012: nevicate diffuse con temperature sottozero persistenti in molte zone del Centro-Nord, anche in città come Milano, Torino e Bologna.
- Inverni storici del passato (ad es. 1946–47): neve con valori ampiamente negativi in Pianura Padana e in numerose località dell’Italia centrale.
Dalla teoria alla pratica: cosa aspettarsi in inverno
Se una massa d’aria gelida occupa la pianura e un sistema perturbato riesce a raggiungerla, la neve può arrivare anche in giornate rigidissime, con fiocchi leggeri, asciutti e facilmente trasportati dal vento.
Tipicamente, questo accade con:
- Irruzioni fredde continentali
- Aria polare molto secca
- Fenomeni convettivi locali
- Passaggi frontali attenuati in presenza di gelo intenso
Conclusione
In Italia la neve può cadere anche con temperature molto inferiori allo zero. Non è un evento quotidiano, ma rientra nella climatologia delle grandi ondate di freddo che occasionalmente investono il Paese. La prossima volta che vedrete il termometro segnare valori decisamente negativi, ricordate: il freddo intenso non esclude la neve — può addirittura accompagnarla.