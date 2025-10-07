Meteo, nuovo peggioramento in Spagna: forti temporali su Valencia e Alicante, allerta AEMET

Siamo alle porte di un cambiamento meteorologico significativo che, per il resto della settimana, porterà piogge e temporali localmente intensi sulle comunità mediterranee della Spagna. L’anticiclone tenderà a spostarsi di latitudine e a rafforzarsi attorno alle Isole Britanniche da domani, innescando venti orientali verso la penisola iberica su un Mediterraneo ancora caldo. Sul bordo anteriore della saccatura (settore più instabile) si creeranno le condizioni per convezione profonda e precipitazioni intense in brevi lassi di tempo.

Dove e quanto pioverà

L’AEMET ha emesso allerte gialle per precipitazioni con i seguenti riferimenti:

20–30 l/m² in un’ora : provincia di Valencia , entroterra meridionale di Castellón , costa settentrionale di Alicante , sud di Teruel .

: provincia di , entroterra meridionale di , costa settentrionale di , . ≥15 l/m² in un’ora : settore più orientale di Castiglia-La Mancia .

: settore più orientale di . >60 l/m² in 12 ore: costa valenciana e nord di Alicante.

Il mix di calore residuo, convergenza dei venti al suolo ed effetti del rilievo favorirà celle temporalesche di notevole intensità, con possibili nubifragi e locali allagamenti.

Rischi associati: vento, grandine, elettricità

L’attività temporalesca potrà risultare localmente intensa, con raffiche di vento associate al passaggio delle cellule più organizzate fino a 60–70 km/h. Sia il modello ECMWF sia l’European Severe Storm Laboratory (ESSL) segnalano possibili grandinate fino a 2 cm, in particolare su Comunità Valenciana e Castiglia-La Mancia orientale. Non si escludono forti scariche elettriche con frequente attività di fulminazione.

Contesto sinottico e perché la situazione è favorevole

Lo spostamento a nord dell’anticiclone rafforza il gradiente barico sull’area iberica, incanalando flussi orientali umidi su acque marine ancora più calde della norma. L’ingresso di aria più fresca in quota sul bordo della saccatura incrementa l’instabilità potenziale e il sollevamento forzato lungo la costa e le aree interne prossime ai rilievi, innescando temporali a rigenerazione e piogge a carattere di rovescio.

Indicazioni pratiche

Prestare attenzione a allagamenti lampo in aree urbane e sottopassi.

in aree urbane e sottopassi. Possibili disagi alla viabilità per piogge intense, raffiche e grandine.

per piogge intense, raffiche e grandine. Verificare lo stato di gronde e tombini e pianificare gli spostamenti evitando le ore con i picchi precipitativi.

Il quadro potrà subire oscillazioni locali in base al posizionamento delle linee di convergenza: gli aggiornamenti ora per ora delle autorità meteo locali restano il riferimento operativo.