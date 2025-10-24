Meteo, Obertauern sotto la neve: prima vera ondata invernale in Austria

L’inverno è arrivato in anticipo sulle Alpi austriache. Da ore, Obertauern è avvolta da un paesaggio tipicamente invernale, con nevicate diffuse e una rapida discesa della quota neve fin verso i 1200 metri. Le prime immagini mostrano strade imbiancate, con temperature in forte calo e fiocchi che continuano a cadere copiosi. Tra oggi e domani sono attesi fino a 15–20 cm di neve fresca sopra i 1200 m, con la quota neve che oscillerà tra 1000 e 1500 m sulle Alpi nord–occidentali, inclusa Obertauern. Le temperature negative in quota favoriranno un rapido consolidamento del manto nevoso su piste e pendii.

Dettagli meteorologici principali

Fronte freddo in transito con precipitazioni nevose consistenti sull’area di Obertauern.

in transito con precipitazioni nevose consistenti sull’area di Obertauern. Stima accumuli : 11–15 cm in 48 ore presso la stazione sciistica, con locali superamenti dei 20 cm oltre i 1200 m.

: 11–15 cm in 48 ore presso la stazione sciistica, con locali oltre i 1200 m. Temperature: prossime o inferiori a 0°C in quota, condizioni ottimali per neve asciutta e duratura.

Tendenza prossime ore e giorni

Le nevicate potranno proseguire a tratti anche nei prossimi giorni, con ulteriori depositi oltre 1200–1400 m. Il manto tenderà a compattarsi rapidamente grazie ai valori termici bassi, creando le prime condizioni da sci della stagione.

Cosa significa per la stagione

Questa è la prima nevicata significativa dell’autunno e potrebbe segnare un avvio precoce dell’inverno meteorologico a Obertauern. Per operatori e appassionati, la neve fresca è un segnale incoraggiante verso un’apertura anticipata degli impianti, se la fase fredda dovesse persistere.