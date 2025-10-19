Meteo, oceano bollente e rischio tifoni: il Mar Cinese Orientale tocca +5°C sopra la norma

Nel Mar Cinese Orientale e lungo le coste di Cina, Taiwan e Giappone si registrano anomalie di temperatura superficiale marina (SST) comprese tra +2°C e oltre +5°C rispetto alla media climatica di ottobre. Il quadro è il risultato di mesi di caldo persistente sulla terraferma e di una configurazione atmosferica dominata da alte pressioni subtropicali. Nell’arcipelago delle Ryukyu e a Okinawa le SST si mantengono su 29–30°C, circa +1,5/+2°C oltre le medie già elevate. Le acque calde sostengono giornate ancora estive, favoriscono debole ventilazione costiera e possono alimentare tifoni tardivi e perturbazioni intense nelle prossime settimane.

Le cause: forcing subtropicale, Kuroshio e ventilazione ridotta

Forzante subtropicale persistente che intrappola calore negli strati superficiali.

persistente che intrappola calore negli strati superficiali. Corrente di Kuroshio che convoglia acque più calde verso Taiwan e il Giappone meridionale .

che convoglia acque più calde verso e il . Ventilazione marina estiva ridotta e rimescolamento superficiale inferiore alla norma.

La combinazione di questi fattori ha portato a acque eccezionalmente calde lungo la costa sud-orientale della Cina, con picchi locali oltre +5°C.

Impatto ambientale e rischi nelle prossime settimane

Perdurare del caldo costiero con rallentamento dell’ingresso di masse d’aria autunnali.

costiero con rallentamento dell’ingresso di masse d’aria autunnali. Fioriture algali e deossigenazione in acque stratificate, con stress per gli ecosistemi e la pesca.

e in acque stratificate, con stress per gli ecosistemi e la pesca. Maggiore probabilità di cicloni tropicali tardivi che sfruttano l’eccesso di calore oceanico.

Il segnale attuale rientra tra le marine heatwave più estese degli ultimi decenni nel Pacifico occidentale e potrebbe protrarsi per buona parte dell’autunno.