Meteo, ondata di caldo storica in Cina: 41 stazioni da record e picchi che sfiorano i 40°C

Il 6 ottobre 2025 ha segnato una giornata storica per la meteorologia cinese: ben 41 stazioni ufficiali hanno registrato nuovi record mensili di temperatura. Di queste, 20 per le massime e 21 per le minime più alte. La città di Qianshan, nella provincia di Jiangxi, ha toccato i 38,2°C, la temperatura più elevata di tutto il Paese. Seguono Changshan (Zhejiang) con 38,1°C, Fuzhou (Fujian) con 38,0°C e Jinxian (Jiangxi) con 37,9°C. Secondo le rilevazioni ufficiali, oltre dieci località hanno superato i 37,5°C anche nelle ore serali.

Un’anomalia termica eccezionale per ottobre

Le temperature medie di ottobre nelle province meridionali della Cina si aggirano normalmente tra i 22°C e i 29°C. Tuttavia, l’attuale ondata di calore ha portato valori fino a 10°C oltre la norma. Le proiezioni indicano che il culmine del caldo si raggiungerà nelle prossime 24 ore, con picchi prossimi ai 40°C.

L’espansione dell’anticiclone subtropicale

L’eccezionale persistenza di questo caldo autunnale è dovuta alla forte espansione dell’anticiclone subtropicale, combinata con temperature marine superiori alla media che alimentano masse d’aria calde e umide. Tale configurazione blocca l’ingresso di fronti più freschi e mantiene un clima stabile e afoso su gran parte della Cina meridionale.

Effetti e conseguenze del caldo record

Questa anomalia termica sta avendo ripercussioni significative su agricoltura, approvvigionamento idrico e salute pubblica. L’aumento dei consumi energetici e lo stress da calore stanno mettendo a dura prova le aree urbane, mentre i raccolti autunnali rischiano di subire danni da siccità e temperature eccessive.

Tendenza per i prossimi giorni

Secondo le previsioni, il caldo eccezionale potrebbe durare ancora per alcuni giorni, prima di un graduale ritorno a valori più consoni alla stagione. Restano comunque probabili nuovi record di temperatura entro la fine dell’ondata di calore.

In sintesi, l’ottobre 2025 rappresenta una pietra miliare nella climatologia cinese, con decine di stazioni da record e picchi fino a 38,2°C: un segnale concreto del riscaldamento climatico regionale e della crescente variabilità termica dell’Asia orientale.