Meteo, ondata di freddo storica in Cina: nuovi record fino a −11°C tra Mongolia e Liaoning

Una potente irruzione artica ha investito la Cina centrale e nord-orientale a metà ottobre 2025, causando un crollo eccezionale delle temperature e una lunga serie di nuovi record di freddo per il mese. Tra il 19 e il 21 ottobre sono stati registrati 39 record di “massime giornaliere più basse”, a conferma della portata straordinaria dell’evento.

Record storici di temperatura minima

Yangshan : toccati −10,3°C il 21 ottobre, valore ai vertici assoluti per ottobre.

: toccati il 21 ottobre, valore ai vertici assoluti per ottobre. Sujiatun : registrati −6,7°C , eguagliando/superando il record di minima mensile.

: registrati , eguagliando/superando il record di minima mensile. Mongolia Interna e Liaoning: punte inferiori a −11°C in alcune località.

Località e dati chiave

La tabella di riepilogo (stazione, provincia, nuovo record di minima di ottobre 2025, precedente record di metà ottobre e data) evidenzia come molte stazioni abbiano superato estremi risalenti agli anni ’60–’70, segno di un’irruzione fredda rapida e molto estesa.

Perché è successo: la dinamica meteorologica

L’evento è legato a un afflusso polare-continentale pilotato da un robusto anticiclone siberiano. L’aria gelida, convogliata verso sud-est, ha raggiunto in poche ore le province nord-orientali, mentre cieli sereni e forte irraggiamento notturno hanno favorito ulteriori crolli delle Tmin.

Contesto climatico e prospettive

Pur in un contesto di riscaldamento globale, la variabilità del vortice polare può produrre ondate di freddo estreme su vasta scala. L’episodio di ottobre 2025 mostra come, in pochi giorni, si possano raggiungere minimi storici su ampie aree della Cina. Nelle prossime settimane non si escludono nuove oscillazioni termiche, specie tra fine ottobre e inizio novembre.

Un’ondata di freddo storica

Un’ondata di freddo storica ha stabilito decine di record: −10,3 °C a Yangshan e −6,7 °C a Sujiatun tra i valori più eclatanti, con punte sotto −11 °C in Mongolia Interna e Liaoning. Un evento rapido, intenso e precoce che conferma la capacità delle irruzioni artiche di imprimere anomalie termiche estreme anche in pieno autunno.