Meteo, ottobre estivo a Bari: +27°C e bagnanti al mare mentre brillano le luci natalizie

Bari anticipa il Natale, ma non l’autunno. Nella serata del 24 ottobre le luminarie natalizie di via Sparano si sono accese come da tradizione, regalando alla città un’atmosfera già invernale. Eppure, appena due giorni dopo, il meteo ha raccontato tutt’altro: una giornata da piena estate, con il termometro che ha toccato i +27°C e cieli quasi completamente sereni. Il 26 ottobre ha mostrato uno dei contrasti più emblematici dell’autunno mediterraneo: decorazioni natalizie illuminate sotto un sole quasi estivo. Le temperature massime, intorno ai 27°C, si sono mantenute ben oltre la media stagionale, che per fine ottobre si aggira intorno ai +20°C. Il soleggiamento intenso e le leggere velature in quota hanno favorito un riscaldamento deciso, con una sensazione di caldo fuori stagione diffusa in tutta l’area metropolitana.

Affluenza record sul litorale

Complice il clima eccezionalmente mite, il litorale barese si è trasformato in un piccolo scenario estivo. Dalle spiagge urbane di Pane e Pomodoro fino alle zone costiere di San Girolamo, Palese e Santo Spirito, centinaia di cittadini e turisti hanno approfittato del caldo per passeggiare o fare il bagno nell’Adriatico, le cui acque restano ancora tiepide grazie all’accumulo termico dei mesi estivi.

Cause meteorologiche: il richiamo caldo prefrontale

L’attuale configurazione sinottica vede l’Italia meridionale sotto l’influenza di un richiamo caldo prefrontale, legato a una perturbazione in transito sull’Europa occidentale. Le correnti sud-occidentali hanno convogliato aria di origine subtropicale, determinando un aumento anomalo delle temperature e cieli in prevalenza limpidi sul versante adriatico.

Autunni sempre più miti nel Mediterraneo

Eventi come quello di Bari rappresentano una chiara manifestazione del cambiamento climatico in atto sul bacino del Mediterraneo. Negli ultimi anni si è osservata una tendenza verso autunni più caldi e prolungamenti delle condizioni estive, con escursioni stagionali sempre meno marcate. Il contrasto tra le luminarie natalizie e i 27°C di fine ottobre non è solo un fenomeno curioso, ma un segnale tangibile di come il clima stia mutando anche nelle nostre città.