Meteo, ottobre rovente in Canada orientale: valori termici mai registrati prima d’ora

Le province atlantiche del Canada hanno vissuto nei primi giorni di ottobre 2025 un episodio di caldo eccezionale che ha sorpreso meteorologi e residenti per estensione, intensità e persistenza. In un periodo dell’anno in cui normalmente si registrano temperature autunnali o le prime gelate stagionali, il termometro ha invece raggiunto valori da piena estate, superando ampiamente la soglia dei 30 °C in numerose località. Si tratta di un evento senza precedenti storici per il mese di ottobre, che ha portato alla caduta di molti record mensili e, in alcuni casi, anche di record provinciali assoluti di temperatura massima. Il fenomeno ha interessato in particolare le regioni costiere del Nuovo Brunswick, della Nuova Scozia e dell’Isola del Principe Edoardo, dove l’atmosfera ha assunto caratteristiche tipicamente estive.

Le cause sinottiche: la rimonta calda e l’assenza di rinfrescate

Anticiclone subtropicale e rimonta meridionale: un robusto campo di alta pressione ha esteso aria molto mite verso il Canada orientale, veicolando masse d’aria calde dal Sud degli USA e dal Golfo del Messico .

un robusto campo di alta pressione ha esteso aria molto mite verso il Canada orientale, veicolando masse d’aria calde dal Sud degli USA e dal . Depressione di supporto a ovest: una bassa pressione sugli Stati Uniti centrali/Atlantico occidentale ha favorito l’afflusso caldo prefrontale dal sud.

una bassa pressione sugli Stati Uniti centrali/Atlantico occidentale ha favorito l’afflusso caldo prefrontale dal sud. Scarsa ventilazione marina e assenza di fronti freddi: fattori che hanno permesso il mantenimento di temperature eccezionalmente elevate persino lungo le aree costiere.

Dinamiche atmosferiche: avvezione calda e blocco omega

Avvezione calda al suolo e in quota, spesso con venti sud-occidentali , capace di spingere le massime fino a +10–15 °C oltre la media del periodo.

al suolo e in quota, spesso con , capace di spingere le massime fino a oltre la media del periodo. Persistenza sinottica dovuta a un blocco atmosferico (omega block) , che ha stabilizzato lo schema circolatorio per più giorni.

dovuta a un , che ha stabilizzato lo schema circolatorio per più giorni. Picchi sopra i 30 °C in numerose stazioni, un valore straordinario per ottobre alle latitudini delle province marittime.

I picchi registrati: elenco delle massime

31,8 °C — Windsor & Middle Musquodoboit (Nuova Scozia)

— Windsor & Middle Musquodoboit (Nuova Scozia) 31,1 °C — Kouchibouguac (Nuovo Brunswick)

— Kouchibouguac (Nuovo Brunswick) 30,9 °C — Bathurst (Nuovo Brunswick)

— Bathurst (Nuovo Brunswick) 30,8 °C — Miramichi (Nuovo Brunswick)

— Miramichi (Nuovo Brunswick) 30,7 °C — Fredericton (Nuovo Brunswick)

— Fredericton (Nuovo Brunswick) 30,6 °C — Doaktown, Red Pines & St. Stephen (Nuovo Brunswick)

— Doaktown, Red Pines & St. Stephen (Nuovo Brunswick) 30,5 °C — Upper Stewiacke (Nuova Scozia)

— Upper Stewiacke (Nuova Scozia) 30,4 °C — Moncton (Nuovo Brunswick)

— Moncton (Nuovo Brunswick) 30,3 °C — Kentville (Nuova Scozia)

— Kentville (Nuova Scozia) 29,9 °C — Greenwood & Malay Falls (Nuova Scozia)

— Greenwood & Malay Falls (Nuova Scozia) 29,8 °C — Collegeville (Nuova Scozia)

— Collegeville (Nuova Scozia) 29,7 °C — Aldersville (Nuova Scozia)

— Aldersville (Nuova Scozia) 29,5 °C — Sussex (Nuovo Brunswick)

— Sussex (Nuovo Brunswick) 29,4 °C — Bedford Range & Halifax Airport (Nuova Scozia)

— Bedford Range & Halifax Airport (Nuova Scozia) 29,3 °C — Kejimkujik Park (Nuova Scozia)

— Kejimkujik Park (Nuova Scozia) 28,7 °C — Stanhope (Isola del Principe Edoardo)

— Stanhope (Isola del Principe Edoardo) 28,5 °C — Halifax-Shearwater (Nuova Scozia)

— Halifax-Shearwater (Nuova Scozia) 28,1 °C — Maple Plains & Summerside (Isola del Principe Edoardo)

— Maple Plains & Summerside (Isola del Principe Edoardo) 28,1 °C — Halifax-Windsor Park (Nuova Scozia)

— Halifax-Windsor Park (Nuova Scozia) 27,9 °C — St. Peters (Isola del Principe Edoardo)

— St. Peters (Isola del Principe Edoardo) 27,5 °C — Harrington (Isola del Principe Edoardo)

— Harrington (Isola del Principe Edoardo) 27,1 °C — Charlottetown (Isola del Principe Edoardo)

— Charlottetown (Isola del Principe Edoardo) 25,0 °C — North Cape (Isola del Principe Edoardo)

Implicazioni climatiche e gestione del rischio

La combinazione di persistenza e intensità di questa ondata di caldo rappresenta un forte segnale nella tendenza a eventi termici stagionalmente anomali. Studi recenti mostrano come il cambiamento climatico stia riducendo frequenza e vigore delle irruzioni fredde precoci, favorendo invece rimonte calde record anche in pieno autunno. Per pianificazione urbana, sanità pubblica, agricoltura e gestione energetica, episodi come questo impongono strategie di adattamento che includano sistemi di allerta, piani di continuità operativa e una comunicazione del rischio tempestiva.