Meteo, passaggio perturbato al Nord: rovesci temporaleschi e grandine a Farra di Soligo nel trevigiano

Una veloce saccatura nord-atlantica ha attraversato nelle ultime ore il Nord Italia, portando con sé un rapido aumento della nuvolosità e qualche fenomeno di instabilità, soprattutto sulle aree montane e su parte della pianura centro-orientale. Nel corso del pomeriggio, il cielo si è progressivamente coperto, mentre verso sera si sono registrate precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o con episodi di grandine di piccole dimensioni, come segnalato a Farra di Soligo, in provincia di Treviso.

Questa fase perturbata, seppur breve, ha rappresentato il passaggio di un sistema frontale in movimento da nord-ovest verso sud-est, tipico di questa fase stagionale, che ha interrotto temporaneamente il periodo stabile dei giorni precedenti.

Previsioni per lunedì: ancora un po’ di variabilità

Per la giornata di lunedì, è previsto il transito di un secondo impulso atlantico, che manterrà una certa variabilità atmosferica, con schiarite alternate a nuovi annuvolamenti e qualche locale rovescio sui rilievi alpini più settentrionali. Il contesto generale, tuttavia, non sarà di maltempo diffuso, ma di instabilità isolata e di breve durata.

Da martedì torna il tempo stabile

Da martedì, la situazione tenderà nuovamente a migliorare grazie al graduale aumento della pressione atmosferica, che garantirà condizioni più stabili e asciutte su gran parte del Paese. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì non mancheranno momenti di nuvolosità irregolare, legati al transito di velature o nubi medio-alte, segno di un’atmosfera ancora dinamica ma in fase di riequilibrio dopo i rapidi passaggi perturbati di inizio settimana.

Nel complesso, la tendenza meteo per i prossimi giorni mostra un ritorno alla stabilità, con clima tipicamente autunnale e temperature in linea con le medie stagionali.

