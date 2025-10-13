Meteo, perché in autunno l’Italia è così esposta alle alluvioni

L’autunno è la stagione più piovosa dell’anno in Italia, ma anche quella in cui si concentrano i fenomeni meteorologici più violenti. Ogni anno, tra settembre e novembre, il nostro Paese si trova ad affrontare piogge torrenziali, nubifragi improvvisi e alluvioni lampo, spesso con conseguenze gravi per le persone e i territori. Ma perché succede proprio in questo periodo? Tutto parte da un contrasto termico: i mari italiani rimangono molto caldi dopo l’estate, accumulando energia sotto forma di calore e umidità. Quando da nord o da ovest arrivano correnti più fredde e instabili, questa energia viene rilasciata rapidamente nell’atmosfera, alimentando temporali intensi e talvolta stazionari.

In presenza di un flusso d’aria costante, le celle temporalesche possono rigenerarsi sullo stesso punto per ore, dando origine ai cosiddetti fenomeni autorigeneranti: piove sempre negli stessi luoghi, e in breve tempo la quantità d’acqua diventa ingestibile.

Un territorio fragile e spesso impreparato

Il problema non è solo meteorologico, ma anche idrogeologico. L’Italia è un Paese morfologicamente complesso, con montagne, colline e corsi d’acqua che reagiscono in modo violento alle precipitazioni intense.

Molti fiumi scorrono in aree densamente abitate, gli alvei sono stati modificati nel tempo e l’impermeabilizzazione del suolo — dovuta all’urbanizzazione — rende più difficile l’assorbimento dell’acqua.

Basta un temporale stazionario per trasformare un paese in un lago, o per far esondare un torrente in poche ore.

Autunno: stagione delle allerte e della prevenzione

Le autorità mettono in campo sistemi di allerta meteo sempre più precisi, ma la prevenzione resta fondamentale. Durante l’autunno, infatti, le configurazioni atmosferiche favoriscono il formarsi di depressioni mediterranee e cicloni subtropicali che possono colpire duramente le regioni più esposte — Liguria, Toscana, Campania, Sicilia e Calabria — spesso già provate da eventi precedenti.

Una stagione delicata

L’autunno, con i suoi forti contrasti termici e i mari ancora caldi, resta la stagione più delicata per l’Italia dal punto di vista meteorologico.

Capire i meccanismi che portano alle alluvioni non è solo una questione scientifica: è un passo necessario per ridurre i rischi, proteggere il territorio e prevenire tragedie che, purtroppo, si ripetono con troppa frequenza.

