Meteo, perché la tempesta tropicale “Melissa” potrebbe diventare un uragano catastrofico

Nei Caraibi si sta sviluppando una tempesta tropicale potenzialmente eccezionale: Melissa. Diversi modelli numerici indicano un possibile salto di intensità nelle prossime 48–72 ore, con scenari estremi che ipotizzano pressioni centrali < 900 hPa in caso di condizioni ideali (acque molto calde e bassa cizallatura). La model guidance esplora percorsi che possono coinvolgere Giamaica, Cuba e tratti delle coste dell’America Centrale. Il modello HAFS-A e altre soluzioni ad alta risoluzione suggeriscono un potenziale picco vicino/attorno alla Giamaica tra venerdì e weekend. Piccole differenze di rotta restano determinanti per gli impatti locali.

Stato attuale (ore 11:00, martedì)

Posizione : ~480 km a sud di Port-au-Prince (Haiti).

: ~480 km a sud di (Haiti). Venti massimi : ~ 85 km/h ; pressione minima : 1003 hPa .

: ~ ; : . Movimento : Ovest/Nordovest a ~ 22 km/h .

: a ~ . Avvisi: allerte e comunicati per Haiti e Giamaica già diramati dalle autorità.

Perché potrebbe intensificarsi

Acque superficiali molto calde nei Caraibi favoriscono la convezione profonda.

nei Caraibi favoriscono la convezione profonda. Cizallatura del vento contenuta consente un nucleo più simmetrico e un core più efficiente.

consente un nucleo più simmetrico e un core più efficiente. Nessuna interazione terrestre significativa → maggiore finestra per la rapida intensificazione.

Impatti attesi (in caso di ulteriore intensificazione)

Piogge torrenziali e alluvioni improvvise (flash flood).

e (flash flood). Venti distruttivi con danni a rete elettrica e alberature.

con danni a rete elettrica e alberature. Mareggiate e storm surge lungo le coste esposte.

e lungo le coste esposte. Aree a rischio prioritario: Haiti, Giamaica, Cuba (settori meridionali/orientali a seconda della traccia).

Prudenza e monitoraggio

Scenario in rapida evoluzione: mantenere il contatto con bollettini ufficiali e autorità locali, preparare piani di emergenza e valutare per tempo eventuali spostamenti dalle aree costiere esposte. L’ipotesi di pressione < 900 hPa riguarda gli scenari più intensi e richiede comunque conferme dai prossimi aggiornamenti.

Melissa uno degli uragani più intensi degli ultimi anni nel bacino caraibico; l’entità effettiva dipenderà da rotta, tempistica e interazioni con terra e wind shear.