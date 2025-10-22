Meteo, perché la tempesta tropicale “Melissa” potrebbe diventare un uragano catastrofico

Nei Caraibi si sta sviluppando una tempesta tropicale potenzialmente eccezionale: Melissa. Diversi modelli numerici indicano un possibile salto di intensità nelle prossime 48–72 ore, con scenari estremi che ipotizzano pressioni centrali < 900 hPa in caso di condizioni ideali (acque molto calde e bassa cizallatura). La model guidance esplora percorsi che possono coinvolgere Giamaica, Cuba e tratti delle coste dell’America Centrale. Il modello HAFS-A e altre soluzioni ad alta risoluzione suggeriscono un potenziale picco vicino/attorno alla Giamaica tra venerdì e weekend. Piccole differenze di rotta restano determinanti per gli impatti locali.
Stato attuale (ore 11:00, martedì)
- Posizione: ~480 km a sud di Port-au-Prince (Haiti).
- Venti massimi: ~85 km/h; pressione minima: 1003 hPa.
- Movimento: Ovest/Nordovest a ~22 km/h.
- Avvisi: allerte e comunicati per Haiti e Giamaica già diramati dalle autorità.
Perché potrebbe intensificarsi
- Acque superficiali molto calde nei Caraibi favoriscono la convezione profonda.
- Cizallatura del vento contenuta consente un nucleo più simmetrico e un core più efficiente.
- Nessuna interazione terrestre significativa → maggiore finestra per la rapida intensificazione.
Impatti attesi (in caso di ulteriore intensificazione)
- Piogge torrenziali e alluvioni improvvise (flash flood).
- Venti distruttivi con danni a rete elettrica e alberature.
- Mareggiate e storm surge lungo le coste esposte.
- Aree a rischio prioritario: Haiti, Giamaica, Cuba (settori meridionali/orientali a seconda della traccia).
Prudenza e monitoraggio
Scenario in rapida evoluzione: mantenere il contatto con bollettini ufficiali e autorità locali, preparare piani di emergenza e valutare per tempo eventuali spostamenti dalle aree costiere esposte. L’ipotesi di pressione < 900 hPa riguarda gli scenari più intensi e richiede comunque conferme dai prossimi aggiornamenti.
Melissa uno degli uragani più intensi degli ultimi anni nel bacino caraibico; l’entità effettiva dipenderà da rotta, tempistica e interazioni con terra e wind shear.