Meteo Piemonte: Foehn furioso e temperature sopra i 23°C, ma minime in picchiata verso valori sottozero

La prima domenica di ottobre ha regalato al Piemonte una giornata pienamente soleggiata ma localmente ventosa, con le raffiche di Foehn che hanno superato i 100 km/h sulle alte valli. Le temperature massime hanno raggiunto i 21–23°C su pianure e colline, contribuendo a un’atmosfera tersa e gradevole.

Alta pressione in rinforzo e clima stabile

Da inizio settimana l’anticiclone subtropicale si consoliderà sul bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e cielo sereno su gran parte della regione. L’arrivo di aria più calda in quota favorirà ampie escursioni termiche, con notti fredde ma pomeriggi dal sapore quasi tardo estivo.

Temperature minime in calo: rischio 0°C in pianura

Tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre si assisterà a un calo deciso delle temperature minime, localmente prossime allo zero su Torinese, Cuneese e Astigiano, specie nei fondovalle alpini e appenninici più riparati. Possibili le prime leggere gelate autunnali nei settori più interni.

Massime in ripresa e clima mite di giorno

Nonostante le notti fredde, le temperature diurne continueranno a salire, raggiungendo valori compresi tra 23 e 25°C entro metà settimana. Il contrasto termico tra notte e giorno sarà evidente, soprattutto sulle pianure interne e nei fondovalle alpini.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Fino a giovedì 9 ottobre il tempo resterà stabile e soleggiato, salvo qualche nebbia mattutina nelle aree di pianura. L’anticiclone continuerà a dominare la scena, garantendo giornate miti e notti fredde, in attesa di un possibile cambiamento nel weekend.

