Meteo, Portogallo in allerta rossa per piogge estreme: rischio inondazioni e criticità tra Aveiro, Coimbra e Viseu

Il Portogallo si prepara ad affrontare un episodio di maltempo di rara intensità. L’IPMA ha diramato avvisi di livello rosso per i distretti di Aveiro, Viseu e Coimbra, segnalando condizioni potenzialmente critiche tra venerdì e sabato. Le ultime analisi indicano la possibilità di precipitazioni molto abbondanti in tempi brevi, capaci di mettere sotto pressione bacini idrografici e infrastrutture urbane. L’evento sarà caratterizzato da piogge persistenti e rovesci improvvisi, innescati da un flusso umido e instabile di provenienza atlantica. Il rischio principale riguarda piene improvvise e allagamenti urbani, tipici quando le piogge insistono su aree collinari e pianure costiere già sensibili ai ristagni d’acqua.

Oltre alle precipitazioni, non si escludono raffiche di vento localmente intense e riduzione della visibilità, elementi che potrebbero complicare la circolazione stradale e aumentare i disagi. Particolare attenzione va riservata ai piccoli corsi d’acqua, spesso incapaci di smaltire volumi elevati in poche ore.

Raccomandazioni alla popolazione

Limitare gli spostamenti non essenziali durante le ore di massimo impatto previsto.

non essenziali durante le ore di massimo impatto previsto. Non attraversare aree allagate, né a piedi né in auto.

aree allagate, né a piedi né in auto. Verificare e pulire grondaie, caditoie e sistemi di drenaggio per prevenire ostruzioni.

grondaie, caditoie e sistemi di drenaggio per prevenire ostruzioni. Mettere in sicurezza oggetti esterni che potrebbero essere trascinati dal vento o dall’acqua.

oggetti esterni che potrebbero essere trascinati dal vento o dall’acqua. Seguire gli aggiornamenti ufficiali dell’IPMA, della Protezione Civile e delle autorità locali.

Perché l’allerta è elevata

Le proiezioni indicano precipitazioni persistenti e localmente estreme tra la notte di venerdì e la mattinata di sabato, con accumuli significativi anche in brevi intervalli temporali. Questo contesto configura un elevato potenziale di impatto idrogeologico e urbano, in particolare nelle aree ribeirine e a drenaggio limitato.

Nei prossimi giorni saranno cruciali la monitorizzazione costante delle condizioni meteo e l’attenzione alle comunicazioni ufficiali: la situazione potrà variare rapidamente e richiedere risposte tempestive. Preparazione e consapevolezza sono determinanti per la sicurezza dei cittadini e per ridurre le criticità attese.