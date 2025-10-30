Meteo, Portogallo in allerta rossa per piogge estreme: rischio inondazioni e criticità tra Aveiro, Coimbra e Viseu

Il Portogallo si prepara ad affrontare un episodio di maltempo di rara intensità. L’IPMA ha diramato avvisi di livello rosso per i distretti di Aveiro, Viseu e Coimbra, segnalando condizioni potenzialmente critiche tra venerdì e sabato. Le ultime analisi indicano la possibilità di precipitazioni molto abbondanti in tempi brevi, capaci di mettere sotto pressione bacini idrografici e infrastrutture urbane. L’evento sarà caratterizzato da piogge persistenti e rovesci improvvisi, innescati da un flusso umido e instabile di provenienza atlantica. Il rischio principale riguarda piene improvvise e allagamenti urbani, tipici quando le piogge insistono su aree collinari e pianure costiere già sensibili ai ristagni d’acqua.
Oltre alle precipitazioni, non si escludono raffiche di vento localmente intense e riduzione della visibilità, elementi che potrebbero complicare la circolazione stradale e aumentare i disagi. Particolare attenzione va riservata ai piccoli corsi d’acqua, spesso incapaci di smaltire volumi elevati in poche ore.
Raccomandazioni alla popolazione
- Limitare gli spostamenti non essenziali durante le ore di massimo impatto previsto.
- Non attraversare aree allagate, né a piedi né in auto.
- Verificare e pulire grondaie, caditoie e sistemi di drenaggio per prevenire ostruzioni.
- Mettere in sicurezza oggetti esterni che potrebbero essere trascinati dal vento o dall’acqua.
- Seguire gli aggiornamenti ufficiali dell’IPMA, della Protezione Civile e delle autorità locali.
Perché l’allerta è elevata
Le proiezioni indicano precipitazioni persistenti e localmente estreme tra la notte di venerdì e la mattinata di sabato, con accumuli significativi anche in brevi intervalli temporali. Questo contesto configura un elevato potenziale di impatto idrogeologico e urbano, in particolare nelle aree ribeirine e a drenaggio limitato.
Nei prossimi giorni saranno cruciali la monitorizzazione costante delle condizioni meteo e l’attenzione alle comunicazioni ufficiali: la situazione potrà variare rapidamente e richiedere risposte tempestive. Preparazione e consapevolezza sono determinanti per la sicurezza dei cittadini e per ridurre le criticità attese.