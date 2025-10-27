Meteo Portogallo, prime brinate autunnali: paesaggi bianchi e freddo precoce tra Nord e Centro

La notte appena trascorsa ha regalato al Portogallo un risveglio dal sapore pienamente autunnale. In molte aree interne del Nord e del Centro si sono registrate temperature insolitamente basse per la stagione, con la comparsa delle prime brinate diffuse che hanno imbiancato i campi e i prati all’alba. Un fenomeno che, pur tipico dei mesi più freddi, arriva quest’anno con un certo anticipo, segnando il passaggio netto verso l’autunno avanzato. Tra le località più colpite spiccano Penhas da Saúde (nel comune di Covilhã) e Carvalhelhos (Boticas), dove il paesaggio si è tinto di bianco per effetto delle brinate mattutine. Nelle zone montane le temperature minime hanno toccato o leggermente superato la soglia dello zero, e in quota si sono persino segnalate deboli nevicate notturne. A Covilhã, i termometri si sono fermati sui +2/+3°C, mentre nelle vallate più riparate la dispersione termica del suolo ha favorito la formazione di uno strato di ghiaccio sottile e omogeneo.

Condizioni ideali per la formazione della brina

Il quadro meteorologico era perfetto per un simile fenomeno. Un’atmosfera stabile, aria secca e cielo sereno hanno permesso un rapido raffreddamento radiativo notturno. In assenza di vento e con scarsa umidità nei bassi strati, il calore del suolo si è disperso rapidamente, facendo scendere le temperature fino al punto di rugiada e favorendo la comparsa dei cristalli di ghiaccio. Si tratta di un evento tipico del periodo autunnale nelle aree interne portoghesi, dove le inversioni termiche possono essere molto marcate già da fine ottobre.

Paesaggi suggestivi ma attenzione ai danni agricoli

Le immagini provenienti da Penhas da Saúde e Carvalhelhos mostrano paesaggi incantevoli, con campi e alberi coperti da una sottile patina di ghiaccio. Tuttavia, queste prime gelate stagionali non sono prive di conseguenze: per l’agricoltura rappresentano un rischio potenziale, soprattutto per le colture più sensibili alle basse temperature e per i giovani germogli ancora attivi.

Segnale della transizione stagionale

L’episodio di queste ore testimonia come il Nord e il Centro del Portogallo possano sperimentare freddo precoce e gelate già a fine ottobre, specie nei fondovalle e nelle aree montane soggette a forti escursioni termiche. È un promemoria naturale del cambio di stagione in corso, con giornate ancora miti ma notti sempre più fredde e radiative.

Un evento che, oltre alla sua bellezza paesaggistica, segna l’inizio della vera fase autunnale sul Portogallo interno: cieli sereni, aria limpida e mattinate che sanno già d’inverno.