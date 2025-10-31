Meteo, Portogallo sotto forte maltempo: piogge torrenziali e allagamenti su Porto e Lisbona, massima allerta nelle prossime ore

Il Portogallo sta vivendo una fase di maltempo particolarmente intenso, con precipitazioni diffuse e localmente molto abbondanti che stanno colpendo il Nord e parte del Centro del Paese. Le piogge insistono anche sulle aree metropolitane di Porto (AMP) e Lisbona (AML), dove si segnalano disagi alla circolazione e un aumento del rischio di allagamenti nelle zone più vulnerabili. La dinamica atmosferica attuale vede masse d’aria umida di origine atlantica entrare in contrasto con correnti più fresche in quota, generando una linea temporalesca quasi stazionaria capace di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi molto rapidi.

Zone in allerta e fenomeni attesi

Le autorità portoghesi hanno attivato l’allerta rossa per i distretti di Viseu, Aveiro e Coimbra, dove si prevedono precipitazioni molto intense e condizioni di criticità idrogeologica.

In queste aree, aumenta il rischio di alluvioni improvvise, frane e smottamenti, soprattutto nelle zone collinari e lungo i corsi d’acqua minori.

Allerta arancione invece per i distretti di Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda e Leiria, con piogge forti e persistenti e possibili disagi alla viabilità.

Effetti sulla circolazione e raccomandazioni

Le condizioni meteo compromettono la circolazione stradale, con manto stradale scivoloso, scarsa visibilità e possibilità di allagamenti improvvisi lungo le principali arterie urbane e costiere.

Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non indispensabili, soprattutto nei momenti di precipitazione più intensa, e di seguire gli aggiornamenti diffusi dai servizi meteorologici e dalla Protezione Civile.

Un fenomeno da monitorare con attenzione

Le prossime ore saranno decisive: le piogge sono attese fino a domani mattina, con terreni già saturi e quindi più vulnerabili. Eventuali temporali aggiuntivi potrebbero innescare criticità improvvise nelle aree già colpite.

Il Portogallo affronta così un episodio di maltempo autunnale severo, che richiede massima prudenza e attenzione da parte della popolazione.