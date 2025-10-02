Meteo, prima neve sull’Appennino Umbro-Marchigiano: fiocchi fino a 1400 metri con venti di grecale

Tra la notte dell’1 e 2 ottobre la stagione autunnale ha portato la prima neve anche sull’Appennino Umbro-Marchigiano. Un’irruzione di aria fredda dai Balcani, accompagnata da venti tesi di grecale, ha innescato un classico effetto stau sul versante adriatico con rovesci localmente intensi. Determinante il contributo del mar Adriatico più caldo della norma, stimato in +2/+3°C rispetto ai valori tipici: l’extra energia e umidità ha alimentato la convezione e favorito precipitazioni a carattere nevoso già a inizio ottobre.

Quota neve e accumuli

Nei rovesci più intensi i fiocchi hanno raggiunto i 1400 m di quota; gli accumuli si osservano a partire dai 1700-1800 m, dove la temperatura è scesa sotto 0°C consentendo il deposito di un sottile manto nevoso.

Lo zero termico continuerà ad abbassarsi lievemente nelle prossime ore, fino a circa 1600 m nel pomeriggio: possibili fioccate residue sui Monti Sibillini in concomitanza con gli ultimi rovesci.

Venti e percezione del freddo

La circolazione ha visto venti molto forti di grecale, con raffiche localmente severe sui crinali: ciò ha accentuato il wind-chill e la percezione del freddo anche sotto i 1800 m.

Contesto meteorologico

Lo schema barico combina aria fredda continentale in discesa dai Balcani e Adriatico caldo: un mix che esalta i contrasti termici e produce stau sul lato esposto dell’Appennino. In questo quadro non sono rari episodi nevosi precoci, ma la quota relativamente bassa dei fiocchi per inizio ottobre conferma la vivacità di questa fase.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Instabilità ancora presente sui settori esposti, con rovesci sparsi e ulteriori calate dello zero termico verso i 1600 m. Possibili brevi nevicate residue sui Sibillini; altrove schiarite a tratti ma clima freddo in quota.

Perché è un segnale da monitorare

L’evento evidenzia come l’interazione tra irruzioni fredde e mare più caldo della media possa generare fenomeni invernali anticipati.

