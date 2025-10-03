Meteo, prime gelate in Sardegna: minime sotto zero e freddo diffuso, ma da domani cambia tutto

La Sardegna si è svegliata con il volto del vero freddo autunnale, registrando le prime gelate stagionali in diverse località interne. Nella mattinata del 3 ottobre le temperature sono scese ben sotto la media, segnando un avvio di ottobre insolitamente rigido per l’isola. Secondo i dati di Sardegna Clima, spiccano i valori di Fonni Massiloi (NU) a −1.2°C e Buddusò Donnig. (SS) a −0.6°C; freddo intenso anche a Samugheo Noedda (OR) con 0.6°C. Di seguito i dati più significativi registrati all’alba:
- Fonni Massiloi (NU): −1.2°C
- Buddusò Donnig. (SS): −0.6°C
- Samugheo Noedda (OR): 0.6°C
- Fonni Agro (NU): 0.7°C
- Bruncu Spina – Cima (NU): 0.9°C
- Su Separadorgiu (NU): 1.1°C
- Bruncu Spina (NU): 2.1°C
- Samugheo Accoro (OR): 2.4°C
- Santa Sofia (OR): 2.7°C
- Asuni-Agro (OR): 2.7°C
- Bultei Agro (SS): 3.6°C
- Gavoi (NU): 3.9°C
- Biasi (SS): 4.0°C
- Asuni (OR): 4.4°C
- Su Filariu (NU): 5.1°C
- Ballao (CA): 5.1°C
- Fonni (NU): 5.4°C
- Osidda Agro (NU): 5.4°C
- Limbara Vallicciola (SS): 5.7°C
- Genna Silana (NU): 5.9°C
- Tonara (NU): 6.0°C
- Dorgali Istipporo (NU): 6.0°C
- Sadali (NU): 6.2°C
- Monte Lusei (NU): 6.3°C
- Ollolai (NU): 6.4°C
- Lodè Montalbo (NU): 6.4°C
- Parco Iscuvudè (SS): 6.6°C
- M. Cresia Sinnai (CA): 6.6°C
- Guspini (CA): 6.9°C
- Taquisara Grotta (NU): 6.9°C
- Ottana – Z.I. (NU): 6.9°C
- Bruncu S. Elias (NU): 6.9°C
- Padru (SS): 7.0°C
- Iglesias – Via Barega (CA): 7.1°C
Perché ha fatto così freddo
Il calo termico è stato determinato dall’afflusso di correnti fredde di Grecale, che hanno favorito forti inversioni termiche nelle conche interne. Sulle coste, in particolare in Gallura, l’effetto mitigatore del mare ha mantenuto valori più alti, ma comunque sotto media.
Prossimo cambiamento: da sabato 4 ottobre
Le previsioni indicano un rapido cambio di circolazione con l’ingresso di correnti atlantiche più miti e umide. Sono attese nubi in aumento e piovaschi sui settori centrali e occidentali dell’isola tra la notte di sabato e domenica, accompagnati da un rialzo delle temperature.
