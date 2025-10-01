Meteo, raffreddamento nel Golfo dell’Alaska: possibili effetti sull’inverno negli Stati Uniti occidentali

Negli ultimi mesi il Golfo dell’Alaska ha mostrato un segnale climatico di rilievo: un raffreddamento misurabile delle temperature superficiali marine (SST), con valori che si discostano in modo evidente rispetto agli ultimi anni. Anche lungo la costa occidentale degli Stati Uniti si osserva una tendenza analoga, seppur meno marcata, con un leggero calo delle temperature marine.

Temperature in calo nel Pacifico settentrionale

A settembre 2025, nel Golfo dell’Alaska, le SST hanno oscillato tra i 9,2 °C di Dutch Harbor e i 12,1 °C di Cordova, valori inferiori alla media del periodo 2021-2024. Sulla costa californiana i dati mostrano una variabilità compresa fra 11,2 °C a nord (Crescent City) e 19,5 °C a sud (Encinitas), con un calo più evidente nelle aree settentrionali. Questi numeri, seppur contenuti, rappresentano un segnale da monitorare attentamente.