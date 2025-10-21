Meteo, record di notti tropicali alle Azzorre: minime da 22 a 23°C anche in pieno ottobre

Le Isole Azzorre stanno vivendo un episodio meteorologico di portata eccezionale per il periodo autunnale. Nelle ultime notti, e in particolare tra il 20 e il 21 ottobre 2025, tutte le principali stazioni dell’arcipelago hanno registrato temperature minime comprese tra 22 e 23°C, valori tipici di piena estate e raramente osservati in modo così diffuso e persistente a fine ottobre. Ponta Delgada, Horta, Lajes, Angra do Heroísmo, Graciosa, Santa Maria, Flores e Corvo hanno segnato minime notturne spesso superiori a 22°C, con picchi fino a 22,8°C. Si tratta di valori 3–6 °C oltre le medie storiche del periodo, generalmente comprese tra 15 e 19°C.

Un’anomalia senza precedenti recenti

Gli archivi climatici non mostrano, per la fine di ottobre, serie di notti tropicali (minime ≥ 21°C) così estese e su così ampia scala nell’arcipelago. L’attuale sequenza è destinata a raggiungere almeno quattro notti consecutive, delineando un evento climatico di rilievo per le Azzorre.

Perché sta accadendo: le cause meteo

Alla base del fenomeno c’è un blocco anticiclonico che intrappola aria calda e umida sul settore atlantico, combinato con l’effetto indiretto di recenti tempeste tropicali (come Gabrielle) che hanno contribuito a riscaldare le acque superficiali e a mantenere elevati i livelli di umidità.

Le prospettive

Le previsioni indicano che la fase di notti tropicali potrebbe proseguire ancora per almeno 24 ore, prolungando un’anomalia che evidenzia il carattere straordinario dell’episodio in corso sull’Atlantico nord-orientale.