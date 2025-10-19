Meteo Regno Unito: rischio di allagamenti nel sud-ovest dell’Inghilterra e venti forti in arrivo

Oggi il Sud-Ovest dell’Inghilterra presenta un rischio “possibile” di allagamenti da acqua superficiale, mentre sul resto del Paese lo scenario non è atteso in modo diffuso. Per domani la probabilità di allagamenti localizzati persiste senza estensione generalizzata. Tra mercoledì sera e giovedì il rischio si assocerà sia a acqua superficiale sia a piene fluviali, con possibili allagamenti di terreni, sedi stradali e alcune strutture, e conseguenti disagi alla mobilità. Nei prossimi tre giorni non sono attese criticità idrauliche regionali, ma restano possibili impatti localizzati da piena fluviale e acqua superficiale su Dumfries & Galloway, settori di Tayside e Angus e le aree orientali di Caithness & Sutherland, specie domenica, in relazione a piogge rilevanti.

Questa notte: precipitazioni diffuse, vento forte e locali temporali

In nottata si attendono piogge estese con ventilazione sostenuta, in intensificazione sul Nord-Est. Altrove schiarite con nebbie e sviluppo di rovesci dal Sud-Ovest; non si escludono grandinate e attività temporalesca. Previsti rinforzi fino a burrasca sui settori sud-occidentali.

Lunedì: residui di pioggia a Nord-Est, più stabile in Scozia

Persistono piogge e vento sul Nord-Est, mentre gran parte della Scozia tornerà su condizioni più stabili. La nebbia altrove tenderà a dissolversi lasciando spazio a schiarite e rovesci intensi a carattere sparso, con grandine e locali temporali. Il settore meridionale rimarrà ventoso.

Da martedì a giovedì: perturbazioni atlantiche e gales

Martedì prevarranno schiarite alternate a rovesci e venti moderati. Successivamente il regime resterà instabile: nuovi sistemi perturbati diretti verso il Nord-Est investiranno gran parte delle aree con venti forti e gales locali, seguiti da ulteriori rovesci e mareggiate sui litorali esposti.