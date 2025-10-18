Meteo, Regno Unito verso un’ondata di maltempo: lunga serie di cicloni in arrivo

Il Regno Unito si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo che segnerà l’inizio dell’ultima parte di ottobre. Le previsioni meteorologiche indicano infatti un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, dovuto all’avvicinamento di una vasta depressione atlantica che condizionerà il tempo su tutto il Paese per diversi giorni. Già nel corso della giornata odierna, il cielo apparirà prevalentemente nuvoloso con nubi compatte in estensione da ovest e brevi aperture effimere solo nelle ore centrali. La ventilazione sarà in graduale aumento, in particolare lungo i settori occidentali e sulle coste del Galles e dell’Irlanda del Nord, dove si attende l’arrivo delle prime piogge legate al fronte perturbato in avvicinamento.

Da domenica a martedì: peggioramento generalizzato e venti intensi

La giornata di domenica 19 segnerà un deciso cambio di passo, con piogge diffuse e persistenti che si estenderanno rapidamente verso est, interessando la maggior parte delle contee britanniche. I fenomeni risulteranno più intensi lungo i rilievi occidentali e le aree costiere, dove non si escludono rovesci localmente forti accompagnati da raffiche di vento burrascose.

Tra lunedì 20 e martedì 21, la circolazione resterà ciclonica: sono attesi rovesci intermittenti alternati a brevi pause di sole, in un contesto climatico più fresco e ventoso. Le temperature si manterranno su valori prossimi alla media stagionale, con locali diminuzioni nei momenti di maltempo più intenso.

Ultima decade di ottobre: scenario perturbato e clima autunnale pieno

La tendenza per la settimana dal 22 al 31 ottobre mostra un quadro tipicamente autunnale, dominato da depressioni atlantiche in sequenza e da venti forti dai quadranti occidentali. Un nuovo vortice profondo è atteso muoversi dal sudovest verso il Mare del Nord, determinando piogge abbondanti e diffuse e un’ulteriore intensificazione dei venti, con raffiche che potrebbero superare i 70-80 km/h lungo le coste settentrionali e scozzesi.

Nella parte finale del mese, il tempo dovrebbe rimanere altamente variabile, con il Nord e il Nord-Est del Paese più esposti ai fenomeni, mentre il Sud-Ovest e il Galles potrebbero godere di pause asciutte più frequenti. Le temperature tenderanno a mantenersi in linea o leggermente sotto la norma climatica, segnando l’ingresso definitivo del Regno Unito in un autunno dinamico e ventoso, dominato dalle correnti atlantiche.